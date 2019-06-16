色男看完A片偷內衣DIY　被害女遭竊3次爆氣：還專挑貴的！

▲曾男看完A片後，將偷來的性感黑色女用內衣塞進褲襠裡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子在家看完A片慾火難耐，晚間出門騎機車遊蕩，發現一處民宅騎樓下晾著女用黑色內衣，直接下手行竊，將內衣塞進褲襠，隨後騎上機車到北市228公園公廁裡猥褻內衣；被害女子隔天發現內衣又被偷，氣得向警方報案，還指稱已經被偷第3次，警方循線將他逮捕，依竊盜罪送辦。

▼曾男躡手躡腳到騎樓下偷被害女子的性感黑色內衣。（圖／記者陳以昇翻攝）

曾姓男子（39歲）日前在中和區住家看A片，看完慾火難耐，決定騎機車外出消消火，晚間10時許，曾男騎到永和區新生路口一處民宅，發現一樓騎樓下晾著一件性感黑色女用內衣，先停好機車，躡手躡腳走過去，將內衣偷走塞進褲襠裡，隨即騎上機車到台北市228紀念公園。

曾男進到公園內的公廁，迫不及待拿出褲襠裡的黑色性感內衣，雙手並用猥褻內衣，完事後將沾了體液的內衣直接丟垃圾桶，之後心滿意足返回中和住處。翌日被害女子發現自己剛買的內衣又被偷，氣的拿著住家外裝設的監視影片到轄區派出所報案。

女子爆氣地說別再偷了！內衣已經被偷第3次了，竊賊還專挑最貴的偷，真的是忍無可忍才報案；警方獲報後根據監視器影片鎖定曾男，循線將他逮捕，訊後他坦承色慾攻心難抑才會犯案，全案依竊盜罪嫌移送新北地檢偵辦。