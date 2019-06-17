五結鄉「瓜瓜節」22、23日登場　有2千元獎金及好瓜可拿

▲五結鄉「瓜瓜節」22、23日熱鬧登場。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉「瓜瓜節」，將於22、23日9時至12時，在五結鄉農會蔬菜集貨場（五結鄉錦眾村錦草五路301號）熱鬧登場，活動除了有「猜瓜得瓜」爽拿大西瓜與地瓜2台斤，及「西瓜大胃王競賽」第1名拿2千禮券及1面獎牌，更有南瓜、地瓜料理及西瓜免費試吃。

五結鄉公所表示，「瓜瓜節」活動的「西瓜大胃王競賽」分青年、壯年、常青3組，每組限定30名，報名時間是11日至18日下午5時止，並親自向鄉公所農經課報名。

報名就可獲得南瓜2顆各組在限定時間內吃最快前3名，各獲禮券2千元、1千500元、1千元及獎牌1面。報名參加「猜瓜得瓜重量競賽」就可獲得地瓜2台斤，每組5人共10組，且各組猜西瓜重量最接近不超過者就送該西瓜。另，「瓜瓜體驗營挖地瓜體驗」，在23日採現場報名，名額100名，參加者贈送地瓜2台斤。

五結鄉公所表示，五結鄉位處於蘭陽溪南岸，農民每年均會利用承租之河川地，大面積種植西瓜，面積廣達55餘公頃，由於河川高灘地砂質土壤，透水性佳，且富含豐富的有機質及?分，因此所生產的西瓜，甜度高且多汁爽口，深獲消費者喜愛。

而蘭陽溪高灘地在此一節氣下，也出產品質極佳的南瓜、地瓜，「瓜瓜節」活動內容多元豐富，歡迎大家踴躍參加。