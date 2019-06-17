剛考上駕照阿公就送新機車慶畢業　18歲少女車禍摔斷頸椎亡

▲鄧姓少女騎車摔倒血流如注，救護人員現場急救後還是宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名鄧姓少女（18歲），16日傍晚騎車行經苑裡鎮泰田里苗45線與鎮安三路口時，摔倒身受重傷，滿地血跡斑斑，消防隊將鄧姓女子送醫急救仍告不治，由於當場並未發現有其他車輛，警方遂調閱路口監視器，發現在路口疑與1輛白色休旅車發生擦撞，懷疑肇事逃逸，警方已查出駕駛身分，將通知他到案釐清車禍發生原因。

警方表示，車禍發生約在傍晚6時許，鄧女騎車經過苗45線與鎮安三路口時摔倒在地，當場失去生命跡象；民眾見狀趕緊通報消防隊前往處理，經救護人員以ＣＰＲ進行急救後送醫，還是傷重不治，但因現場並無任何肇事車輛，警方遂調閱周邊監視器，發現1輛休旅車從鎮安三路駛出，鄧女騎機車經過時，雙方疑似有擦撞，致鄧女搖晃後倒地受傷，頸椎骨折，當場無生命跡象。

▲監視器清楚顯示，鄧女在路口被白色休旅車擦撞，重心不穩後倒地而摔斷頸椎，當場失去意識。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據死者姑姑表示，鄧女是家裡的獨身女，大家對她疼愛有加，才剛考上駕照，阿公就買了這台全新的機車給她，怎知就這樣失去了才要開始的人生。家屬也質疑自小客車是否為肇事逃逸？不過警方卻以偵查不公開名義，對肇事過程三緘其口，假使對方有酒駕嫌疑也無從追查，如今家屬只希望民眾幫忙指認，找到當事人出面釐清案情。

▲剛滿18歲的鄧女正要開始她的人生時，卻被疑似肇逃的休旅車擦撞送命，警方卻都以「偵查不公開」的理由，拒絕透露案情。（圖／記者黃孟珍翻攝）