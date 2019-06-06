竹市警「家門前撞車」竟跑回家　弟幫頂罪...身材差太多被抓包

▲新竹市一分局員警蘇衍彰(中)車禍擦撞後竟肇事逃逸。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市警局一分局前組長蘇衍彰， 2018年雙十節清晨開車行經竹北與一輛自小客車發生擦撞，但蘇男未留在現場或協助傷者就醫反而自行離開，事後蘇衍彰的弟弟還走到肇事現場向警方表示自己是肇事者，只是蘇與弟弟身材差異頗大，這起頂包案才曝光。新竹檢方日前偵查終結，並依肇事逃逸及頂替罪嫌起訴蘇衍彰2兄弟。

檢警調查，2018年10月10日凌晨5時許，蘇衍彰開車返回竹北住家，在離自家幾十公尺距離時，卻與王男駕駛的車輛發生擦撞，蘇珩彰雖下車察看對方狀況，卻未協助報警，而是跑回家裡，由弟弟出面頂替，警方到現場才通報119將傷者送醫。

被害人王男隔天到警局製作筆錄，發現自稱肇事的蘇弟速與撞車當事人身材並不同，也沒有戴眼鏡，因此經過警方調查才發現，蘇衍彰肇事後立刻離開，確定蘇弟涉嫌頂替。

蘇弟2018年12月10日到案說明，但肇事者本人蘇衍彰卻到2019年1月28日才到案說明，偵辦轄區竹北分局才發現蘇男還具有警職身分，新竹市警局也依規定先將蘇衍彰記一大過並調離主管職務。

新竹檢方日前偵查終結，認蘇衍彰犯肇事逃逸罪嫌，弟弟犯頂替罪嫌，至於蘇男是否涉嫌酒駕，則因時隔久遠無法釐清。檢方審酌，2人均坦承犯行，犯後態度尚稱良好，且已賠償告訴人數十萬獲和解，傷者也表示願意原諒2人，因此建請法官從輕量刑，並給予緩刑的機會，以啟自新。