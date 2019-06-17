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牽家裡菜籃車！男大生發問：女孩接受嗎　「方便性」網推爆…加碼曝能救命

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▲▼馬來西亞,吉隆坡,高速公路,騎機車,東南亞。（圖／記者姜國輝攝）

▲機車是許多台灣人的代步工具。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

對許多男女來說，機車不僅是代步工具，更充滿年少時青澀戀愛的回憶。一名網友就表示，他是學生、經濟能力有限，但為了交通方便，所以把家裡其中一台有菜籃的機車牽到外縣市使用，最後好奇發問，如果要跟女生出去玩，「女生會介意給有菜籃子的機車載嗎？」話題意外引發其他人留言討論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發問「女孩可以接受男生用有菜籃的機車載妳嗎？」文中表示，他為了交通方便，所以把家裡其中一台有菜籃子的機車牽到外縣市使用，「機車對我來說就是代步工具而已，所以也不會特別想要勁戰、racing這種車」。

請繼續往下閱讀...

原PO也透露，沒有想買車的另一個原因，就是因為自己還是學生，經濟能力有限，養車花費也不低。最後原PO則問「如果要跟女生出去玩，女生會介意給有菜籃子的機車載嗎？」

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▲▼機車族，禁行機車，騎士，開單。（圖／資料照）

▲原PO問「女孩可以接受男生用有菜籃的機車載妳嗎？」（示意圖／資料照）

看到貼文後，許多人是不介意、甚至是大推菜籃派，「 不會～放東西很方便欸」、「之前被菜籃救了一命，增加緩衝，減少被撞到的傷害」、「會在乎的應該連機車都不給載吧」、「喜歡你就不介意，下一題」、「菜籃車去超市補零食超方便的啊」、「喜歡就沒差」、「欣賞的人騎600塊二手腳踏車都沒問題，還會覺得感動，覺得不喜歡或人品有問題的，四輪都覺得礙眼」，

但也有網友笑說，「原本也想幫小綿羊裝個菜籃，後來覺得菜籃很容易被丟垃圾」、「丟臉死了」、「我自己騎就會介意了，遑論載人」、「機車可，但是菜籃小五十，囧，而且菜籃真的很容易被丟垃圾」、「感覺有點奇怪」、「自己騎車就無法接受菜籃車了，覺得醜到爆 而且不合流體力學，東西放前面還要擔心被吹走」。

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關鍵字：機車,載人,約會,菜藍,PTT

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