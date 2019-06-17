冥婚想壞壞！他好奇一問…道士鄉民現身　曝重要部位「綁這支」能肉體溝通

▲冥婚是部分國家的民間習俗。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「冥婚」是指有死者參與的婚姻，分為「死人與死人」和「死人與活人」兩種，而通常會引發話題的狀況，都在後者上，畢竟是活生生的人。就有網友表示，有些人會冥婚，但不管是男是女，應該都還是有性需求，好奇發問「冥婚的人怎麼做愛？」貼文掀起熱議，一名道士網友還現身說法，說只要「有香」就好了。

這位網友在PTT的Gossiping板上發問「冥婚的人怎麼做愛？」文中表示，有些人會冥婚，「這樣他們不管是男或女，還是有性需求吧？」並問冥婚的人是不是男生居多，「這樣他們到底要怎麼做愛？或其他的，找別人嗎？還是只能看照片尻尻？」

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▲網友好奇，冥婚的人怎麼和對方性交。（示意圖／CFP）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「夢裡」、「你下次路上看到紅包撿看看就知道」、「沒聽過鬼壓床嗎」、「找靈媒附身」。沒想到PO文意外吸引一位曾當過道士的網友現身說法，他表示，冥婚對象通常都是靈體，「而我們通常怎麼跟靈體建立溝通呢？沒錯！就是燒香！」

道士網友透露，「燒香這個行為是通信的意思。中華傳統文化裡，認為：『燒』通『捎』，『香』通『信』。」，所以燒香其實是靈體或神建立溝通橋樑的方式。最後他直呼，所以只要把香綁在「不可描述的位置」，這樣就可以跟冥婚對象「進行肉體上的溝通」。

但曾有冥婚過的網友在《靈異公社》分享個人經驗，說有人好奇問他「請問你（指本人）有跟你冥妻做愛做的事嗎？」他則回應「你（指發問的人）有聽過『齁鬼幹丟』，但是有聽過『去幹鬼啦』嗎？沒有對不對？那就是你滿腦子都是洨，想太多！」

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