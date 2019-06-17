BBC揭露安樂死醫病心聲　靠插管進食的病患自覺「像拴住的狗」！

▲ 82歲米歇爾因為罹患下顎癌，只能靠插管進食，且需要借助輪椅行動。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

BBC網站14日發布一部8分多鐘的安樂死紀錄影片，採訪一名比利時醫生樂柯特（Yves de Locht），和他的82歲病患米歇爾（Michel）在實施安樂死前的歷程。影片中因為罹癌、只靠插管進食的米歇爾透漏自己就像「被拴住的狗」，感謝醫生讓他死得有尊嚴。樂柯特也表示，他從不認為自己在謀殺病人，而是提供「最後治療」，縮短病患的痛苦時間。

據BBC報導，在實施安樂死的前一晚，樂柯特都會探訪病患們的住所，詢問他們是否有改變心意。影片中，記者隨著樂柯特探訪罹患下顎癌的前警察局長米歇爾，當問及「今天是最後一晚嗎」時，米歇爾點頭說，明天就會安樂死，他要再一次向醫生表達感激，現在他和妻子已經做好一切準備。

▲ 樂柯特在安樂死前一晚都會探訪病患，也會滿足病患想見家屬的請求，因為他認為病患有權決定由誰陪伴。（圖／達志／示意圖）

米歇爾說，當他第一次到布魯塞爾與樂柯特見面，並在得知可以安樂死後，突然感覺身上的壓力瞬間釋放，這種感覺外人難以想像。現在的他只想結束生命，而且死得有尊嚴，證明他不是被癌症奪走性命，而是自己決定死亡。

米歇爾的妻子伊莎貝拉（Isabelle）也表示，米歇爾在罹癌初期，曾表示要奮戰到底，絕不向病魔低頭，但治療無效後，他已接受一年的插管進食，更自曝就像「一隻被拴住的狗」，現實的疼痛讓他非常難耐，曾冒出自殺的念頭。

樂柯特向鏡頭展示一罐小玻璃瓶，並說只要注射到病患靜脈中，不到一分鐘，病患就會安穩的睡著，最終離開人世，過程中不會有任何痛苦。他認為，人們必須接受無法治癒一切病症的現實，所以他的首要任務就是減緩病患的痛苦。

在4月23日上午，樂柯特順利地實施安樂死，並在走出診所後表示，米歇爾死得非常安穩，臨死前還向他表達感謝，但家屬的眼淚深深地觸動到他的情緒。正是因為情感因素，樂柯特一個月最多只實施一次安樂死，而且只協助死意堅決的病患。

據悉，比利時自2002年合法化安樂死，去年有2357人接受安樂死，平均每天約6人。目前英國仍視安樂死為非法，如果執行安樂死，將被視為謀殺或過失殺人，最高可處以無期徒刑。

▼ 樂柯特認為，安樂死是協助病患縮短痛苦的時間，而非謀殺，因為人們無法治癒所有病症。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

