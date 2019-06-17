　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC揭露安樂死醫病心聲　靠插管進食的病患自覺「像拴住的狗」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 82歲米歇爾因為罹患下顎癌，只能靠插管進食，且需要借助輪椅行動。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

BBC網站14日發布一部8分多鐘的安樂死紀錄影片，採訪一名比利時醫生樂柯特（Yves de Locht），和他的82歲病患米歇爾（Michel）在實施安樂死前的歷程。影片中因為罹癌、只靠插管進食的米歇爾透漏自己就像「被拴住的狗」，感謝醫生讓他死得有尊嚴。樂柯特也表示，他從不認為自己在謀殺病人，而是提供「最後治療」，縮短病患的痛苦時間。

據BBC報導，在實施安樂死的前一晚，樂柯特都會探訪病患們的住所，詢問他們是否有改變心意。影片中，記者隨著樂柯特探訪罹患下顎癌的前警察局長米歇爾，當問及「今天是最後一晚嗎」時，米歇爾點頭說，明天就會安樂死，他要再一次向醫生表達感激，現在他和妻子已經做好一切準備。

▲安樂死合法化成關注議題，求給予重症患者生命最後尊嚴。（圖／達志／示意圖）

▲ 樂柯特在安樂死前一晚都會探訪病患，也會滿足病患想見家屬的請求，因為他認為病患有權決定由誰陪伴。（圖／達志／示意圖）

米歇爾說，當他第一次到布魯塞爾與樂柯特見面，並在得知可以安樂死後，突然感覺身上的壓力瞬間釋放，這種感覺外人難以想像。現在的他只想結束生命，而且死得有尊嚴，證明他不是被癌症奪走性命，而是自己決定死亡。

米歇爾的妻子伊莎貝拉（Isabelle）也表示，米歇爾在罹癌初期，曾表示要奮戰到底，絕不向病魔低頭，但治療無效後，他已接受一年的插管進食，更自曝就像「一隻被拴住的狗」，現實的疼痛讓他非常難耐，曾冒出自殺的念頭。

樂柯特向鏡頭展示一罐小玻璃瓶，並說只要注射到病患靜脈中，不到一分鐘，病患就會安穩的睡著，最終離開人世，過程中不會有任何痛苦。他認為，人們必須接受無法治癒一切病症的現實，所以他的首要任務就是減緩病患的痛苦。

在4月23日上午，樂柯特順利地實施安樂死，並在走出診所後表示，米歇爾死得非常安穩，臨死前還向他表達感謝，但家屬的眼淚深深地觸動到他的情緒。正是因為情感因素，樂柯特一個月最多只實施一次安樂死，而且只協助死意堅決的病患。

據悉，比利時自2002年合法化安樂死，去年有2357人接受安樂死，平均每天約6人。目前英國仍視安樂死為非法，如果執行安樂死，將被視為謀殺或過失殺人，最高可處以無期徒刑。

▼ 樂柯特認為，安樂死是協助病患縮短痛苦的時間，而非謀殺，因為人們無法治癒所有病症。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

安樂死專題,手錶,時間,懷錶。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

ET快訊
爛醉男台北三溫暖連轟2槍　泊車小弟攙扶他..「眉心中彈」爆頭
拜會王金平被問「香港200萬人反送中」　韓國瑜4字回應

關鍵字：安樂死,米歇爾,Michel,樂柯特,Yves de Locht

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度對美展開120%報復性關稅　杏仁、蘋果均在清單上　

以色列總理揭牌「川普高地」！　川普推文連發感謝：極大榮耀

美晶片廠向政府喊話　要求放寬華為禁令…不應禁售「無害」基礎零件

BBC揭露安樂死醫病心聲　靠插管進食的病患自覺「像拴住的狗」！

為了把空姐小三留在身邊　富商「劫機」貼字條被判終身監禁

英5候選人電視辯論爭保守黨魁　「關閉議會硬脫歐」引舌戰

名牌衣服不穿第2次！梅根婚後狂噴錢　黛妃閨蜜警告：太奢侈會失民心

全球最貴！北海道特產「黑西瓜」競拍　一顆要價21萬創紀錄

華裔女闖海龜保護區…光腳狂踩、木棍猛戳　觸佛州三級重罪

1981m高急跳！機長誤判「燃料不足」...4乘客半途被迫跳機

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

印度對美展開120%報復性關稅　杏仁、蘋果均在清單上　

以色列總理揭牌「川普高地」！　川普推文連發感謝：極大榮耀

美晶片廠向政府喊話　要求放寬華為禁令…不應禁售「無害」基礎零件

BBC揭露安樂死醫病心聲　靠插管進食的病患自覺「像拴住的狗」！

為了把空姐小三留在身邊　富商「劫機」貼字條被判終身監禁

英5候選人電視辯論爭保守黨魁　「關閉議會硬脫歐」引舌戰

名牌衣服不穿第2次！梅根婚後狂噴錢　黛妃閨蜜警告：太奢侈會失民心

全球最貴！北海道特產「黑西瓜」競拍　一顆要價21萬創紀錄

華裔女闖海龜保護區…光腳狂踩、木棍猛戳　觸佛州三級重罪

1981m高急跳！機長誤判「燃料不足」...4乘客半途被迫跳機

鄧紫棋《新說唱2》只出現6mins掀內幕！　總導演：讓妳出來已經很客氣了

轎車撞單車拖行數十米老婦慘死　酒駕男開溜1小時帶律師報案

雲端最有錢／貿易戰拖垮全球經濟 降息成救市還魂丹

天后級女神明日花綺羅來了！《RUN新聞》送你限量無碼撲克牌！

一咬下就爆漿！隱身台北巷弄的車輪餅　抹茶口味加麻糬會牽絲

威力彩今天頭獎上看5.8億「今年最高」　中了跟郭台銘當鄰居！

遭王義川指支持一國兩制　沈智慧喊告：如果他拿不出證據

亞足聯盃／航源FC三度遠征北韓　17日啟程備戰425

不甩勒令停工連2發！他透天狂加蓋「3樓變5樓」　南市府：強制拆除

胡迪馬卡龍項鍊、三眼怪杯子蛋糕吊飾　《玩具總動員》甜點飾品萌翻

國際熱門新聞

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升..

機長誤判燃料不足...4乘客被..

特斯拉駕駛睡半小時　目擊者嚇呆

義大利4P案「天使殺手」淚：我..

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

女兒「7歲更年期」被霸凌　媽心..

打工度假遇色老闆：3P還是被性..

華為要電信商付專利費　美議員批..

8月大女嬰淪噁父「發洩娃娃」完..

格陵蘭「20億噸冰雪」一天內融..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

蓬佩奧提「大量證據」：美國不想..

她找閨密當伴娘　未婚夫卻先被推..

更多熱門

相關新聞

「荷蘭少女安樂死」誤傳！真相還原：等不了那麼久

荷蘭少女波索芬（Noa Pothoven）因遭到性侵，無法走出病症糾纏與悲慘回憶，日前被外媒傳出1日接受安樂死，在17歲時離開人世；然而官方澄清，安樂死機構的確接到波索芬連絡過，但當時並沒有通過她的請求，而是要求滿21歲再行診斷。「我沒有辦法等那麼久」，波索芬後來是在自行停止進食的方式下過世。

重病選擇安樂死　她按下按鈕平靜離世

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

米歇爾入美國男籃　盼打世界盃

女童想領養狗遭狠咬縫1000針

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

辦623…館長被陸封台　血虧破億

客人突然就顏Ｏ！她眼睛「整顆血紅」睜不開

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面