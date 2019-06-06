荷蘭少女安樂死是誤傳！14歲被性侵…真相還原：我等不了那麼久

▲波索芬絕食過世。（圖／翻攝當事人臉書）

記者張靖榕／綜合報導

荷蘭少女波索芬（Noa Pothoven）因遭到性侵，無法走出病症糾纏與悲慘回憶，日前被外媒傳出1日接受安樂死，在17歲時離開人世；然而官方澄清，安樂死機構的確接到波索芬連絡過，但當時並沒有通過她的請求，而是要求滿21歲再行診斷。「我沒有辦法等那麼久」，波索芬後來是在自行停止進食的方式下過世。

綜合外電報導，波索芬1日在家中離開人世，被英國、波蘭、義大利等多家媒體誤傳，是在海牙（英文The Hague，荷蘭語Den Haag）一間安樂死機構的協助下在住處合法安樂死，錯誤的消息透過網路迅速傳播到世界各地。

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▲痛苦的波索芬無法等到21歲再接受安樂死，選擇以自己的方式離開。（圖／翻攝當事人臉書）

事實上，並無相關證據表明波索芬接受過醫生或安樂死機構的協助。儘管上述2種方式在荷蘭當地都已經合法，而且波索芬也確實和安樂死機構連絡過，「他們認定我還太年輕了，而且我的大腦還沒發育成熟，他們認為我應該繼續完成我的精神創傷治療。」

波索芬在生命的最後一段日子裡，多次進出醫院，其中一次還因被認為體重過輕有生命危險，必須「吊鹽水」保住生命。直到2019年初，她決定不再接受治療，父母和主治醫師也同意不進行強制餵食，「要等到21歲才能（執行安樂死），太令人絕望了，我等不了那麼久。」

▲▼「經過多年的戰鬥，我早已疲憊不堪」，波索芬於1日因絕食身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

荷蘭《海蘭德人報》（De Gelderlander）報導，波索芬最後在家中床上永別人世；英國《衛報》表示，由於一家通訊社誤報波索芬接受安樂死，導致其他媒體也轉載了與事實有差距的報導。

該「安樂死機構」（end-of-life clinic）發言人於5日稍晚發表聲明澄清，波索芬最後是「以不吃不喝的方式終結自己的痛苦」，並強調機構提供的安樂死服務符合荷蘭法律。在波索芬離世前，曾探望她的女議員和衛生部長德揚（Hugo de Jonge）也澄清，從波索芬家人那裡得知，波索芬並不是接受安樂死走的。