高曝光LINE貼圖！原來這隻阿柴是「米克斯」　圖文書解密超萌成長史

▲原來這隻阿柴是「米克斯」！圖文書解密超萌成長史。（左圖／翻攝自Line 貼圖 Shiba Inu (Shiba-Dog) stickers；右圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

在Line曝光度超高的狗狗貼圖，所有人都認為牠是柴犬，其實牠是隻「米克斯」，還有個名字叫「小桃」！作者兼飼主Aiko Kuninoi（くにのいあいこ）是一位出生於日本新潟的插畫家，從小愛狗也愛畫畫，2013年為了練習操作數位畫板以小桃來描繪插圖，意外在3小時內登上第一名，也造就圖文書出版的契機，如今《犬日無休》第2部中文版在6月上市，揭開了小桃到家中的始末、超萌成長史和日常生活，療癒度爆表！



▲小桃可說是「全球貼圖界最夯萌犬」！作者兼飼主Aiko在2013年創作的貼圖，意外在短短3小時內登上排行榜第一名。（圖／翻攝自LINE貼圖Shiba Inu (Shiba-Dog) stickers by AIKO KUNINOI）

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小桃可說是「全球貼圖界最夯萌犬」！由於Aiko在2013年創作的貼圖，意外在短短3小時內登上排行榜第一名，後來也成為曝光度、使用率超高的狗狗貼圖，在LINE或Facebook都大受歡迎，只是所有人都以為牠是隻阿柴，其實牠的真實身份是隻米克斯。



▲Aiko在《犬日無休2：有你陪伴的日子》私心將自己與小桃相遇、相愛的真實故事記錄成書。（圖／尖端出版提供）

貼圖的熱門也造就Aiko出版第一本圖文書《犬日無休》，書中沒有特別設定名字，只是畫出狗狗的各種萌點，讓大家自行想像成心中的毛孩。如今第2部《犬日無休：有你陪伴的日子》，她私心將自己與小桃相遇、相愛的真實故事記錄成書。

她將觀察到的小桃生活日常，用插圖的方式記錄下來，小桃有時貪吃愛玩，而有時則會溫柔安慰與陪伴人；而且不管颳風下雨都會等人回家，會對熟悉家人打招呼。他們之間的互動生動又有趣，讓人看了暖心一笑，也不禁被可愛情境插畫融化療癒！此書不但在亞馬遜獲得4.6顆星好評，台灣中文版也在6月由尖端出版發行，首刷則贈送限定小桃貼紙，讓愛狗的犬奴們收藏。



▲首刷限定貼紙。（圖／尖端出版提供）

【關於小桃的各種情報】

體重：大約30顆番薯那麼重

嗜好：埋東西

喜歡：飼主、骨頭、地瓜、蚯蚓、散步牽繩

不喜歡：剪指甲、橘子、打針、洗澡、澆花器的水

特徵──在兄弟姐妹中唯一繼承閃亮的白色額頭胎記

肩膀──是被揉肩膀就會變成僵硬狀態

背後──毛髮光澤亮麗

捲尾巴──全部拉長有22公分，捲向左邊

屁股──ＱＱ的很有彈性

身軀──沒有腰身的安穩水筒形

指甲──紅紫色，非常稀有

腳掌──比柴犬瘦長，手腳相互對應

心──對煙火或雷聲都不在意，過於隨和，很容易上當

嘴巴──大小適中的掌握度，嘴唇是帶有光澤的黑色

鼻子──十分健康濕潤

眼睛──因為睫毛而讓人產生有雙眼皮的錯覺

耳朵──大大的耳朵，有如天鵝絨般的幸福觸感

「相信家中也有著毛孩的你一定能夠理解吧，就算是外人看來再怎麼平凡的特徵，對身為家人的我們而言都是最獨一無二的重要存在，因為牠的一切，以及與他相處的點滴回憶，早已根深蒂固地刻畫在我們靈魂中，這一切肯定就是愛了吧。」



▲《犬日無休2：有你陪伴的日子》圖文書解密小桃超萌成長史。（圖／尖端出版提供）