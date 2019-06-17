經典一買就是十年！LV Monogram七款最想擁有的帆布系列包

路易威登Louis Vuitton的Monogram帆布系列包款真的超吸睛！手袋與旅行袋一直以來都是品牌迷人代表之作，更是路易威登傳奇的最佳縮影，將Monogram帆布發揮得淋漓盡致。1896年，行李箱名匠Georges Vuitton設計出Monogram帆布並留下印記，藉此紀念身為創辦人的父親，這項經典創作至今聞名全球，體現此藝術家與設計師家族專注於未來的遠見精神。





絕佳旅伴總能讓人迫不及待啟程，期待前往美不勝收的勝地景點。堪稱絕配的Monogram帆布與行李箱，徹底保留青春風采，歷久不衰的圖紋讓Speedy、Keepall與 Neverfull更顯時髦，忠實旅伴包括Alma、Noé、the Montaigne、Pochette Métis，以及最新產品Petite Malle、Cannes、繽紛登場的迷人Dauphineg手袋，皆在Monogram帆布襯托下成為全場焦點。Monogram帆布系列包款集結藝術家、設計師與建築師的豐富想像，改造極具創意潛力的帆布包，設計饒富風趣美感，造型千變萬化。







Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière費盡千方百計，以各種創意精心打造Monogram帆布系列包款，他說道：「這是品牌當家之作，配得世人最高敬意。造型極簡純粹，個性多元，勢必再度成為時尚寵兒。」透過他的設計巧思，Monogram Reverse帆布脫胎蛻變，Monogram Giant大氣浮華，延續追求美的世代傳承，力求作品完美極致。

Speedy經典手袋

誕生於1930年經典手袋現在添增肩帶，讓旅人更加自由自在地穿梭城市、遨遊世界。

Monogram NéoNoé

品牌經典傑作，原創作於1932年，用以運輸香檳酒瓶。永遠讓人聯想到悠閒漫步與生活的小驚喜。

Monogram Giant Boîte Chapeau Souple

完美袖珍的都會手袋，風格迷人，靈感來自遊歷世界的優雅傳統。

Monogram and Monogram Reverse Dauphine Bumbag

魅力十足的Dauphine手袋，攜帶更加輕巧靈活。

Monogram Petite Malle

設計靈感來自Albert Kahn的旅行箱，實為品牌代表之作，是不褪流行、永垂不朽的經典。

Monogram and Monogram Reverse Dauphine

令人讚嘆的70年代品牌精品，完美無可挑剔，時髦風貌更勝以往，豔冠Monogram系列。

Monogram Giant Onthego Tote Bag

女性最佳摯友，一袋隨身，完全收納，全新Monogram Giant設計屢屢吸引羨慕眼神。

※編輯：Sandy Hsu, Birdy | 來源：Louis Vuitton |

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