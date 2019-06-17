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經典一買就是十年！LV Monogram七款最想擁有的帆布系列包

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路易威登Louis Vuitton的Monogram帆布系列包款真的超吸睛！手袋與旅行袋一直以來都是品牌迷人代表之作，更是路易威登傳奇的最佳縮影，將Monogram帆布發揮得淋漓盡致。1896年，行李箱名匠Georges Vuitton設計出Monogram帆布並留下印記，藉此紀念身為創辦人的父親，這項經典創作至今聞名全球，體現此藝術家與設計師家族專注於未來的遠見精神。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

絕佳旅伴總能讓人迫不及待啟程，期待前往美不勝收的勝地景點。堪稱絕配的Monogram帆布與行李箱，徹底保留青春風采，歷久不衰的圖紋讓Speedy、Keepall與 Neverfull更顯時髦，忠實旅伴包括Alma、Noé、the Montaigne、Pochette Métis，以及最新產品Petite Malle、Cannes、繽紛登場的迷人Dauphineg手袋，皆在Monogram帆布襯托下成為全場焦點。Monogram帆布系列包款集結藝術家、設計師與建築師的豐富想像，改造極具創意潛力的帆布包，設計饒富風趣美感，造型千變萬化。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière費盡千方百計，以各種創意精心打造Monogram帆布系列包款，他說道：「這是品牌當家之作，配得世人最高敬意。造型極簡純粹，個性多元，勢必再度成為時尚寵兒。」透過他的設計巧思，Monogram Reverse帆布脫胎蛻變，Monogram Giant大氣浮華，延續追求美的世代傳承，力求作品完美極致。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Speedy經典手袋

誕生於1930年經典手袋現在添增肩帶，讓旅人更加自由自在地穿梭城市、遨遊世界。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Monogram NéoNoé

品牌經典傑作，原創作於1932年，用以運輸香檳酒瓶。永遠讓人聯想到悠閒漫步與生活的小驚喜。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Monogram Giant Boîte Chapeau Souple

完美袖珍的都會手袋，風格迷人，靈感來自遊歷世界的優雅傳統。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Monogram and Monogram Reverse Dauphine Bumbag

魅力十足的Dauphine手袋，攜帶更加輕巧靈活。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Monogram Petite Malle

設計靈感來自Albert Kahn的旅行箱，實為品牌代表之作，是不褪流行、永垂不朽的經典。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Monogram and Monogram Reverse Dauphine

令人讚嘆的70年代品牌精品，完美無可挑剔，時髦風貌更勝以往，豔冠Monogram系列。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Monogram Giant Onthego Tote Bag

女性最佳摯友，一袋隨身，完全收納，全新Monogram Giant設計屢屢吸引羨慕眼神。

※編輯：Sandy Hsu, Birdy | 來源：Louis Vuitton |
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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