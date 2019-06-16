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漁電共生太陽能板有毒？　日本眾議員訪七股：科學的事情用科學來討論

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▲台灣魚塭生態養殖協會，邀請日本山崎誠眾議員及全國地方議員政策中心上原公子所長，至七股分享日本農電共生及水面太陽能發展經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣魚塭生態養殖協會，邀請日本山崎誠眾議員及全國地方議員政策中心上原公子所長，至七股分享日本農電共生及水面太陽能發展經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣漁電共生發展在台南七股遭遇抗爭，反對者質疑太陽能板有毒會影響水產品質，台灣魚塭生態養殖協會，邀請日本山崎誠眾議員及全國地方議員政策中心上原公子所長，至七股分享日本農電共生及水面太陽能發展經驗，呼籲「科學的事情用科學來討論」，不要讓錯誤資訊耽誤台灣漁村發展及再生能源發展的契機。

台灣魚塭生態養殖協會理事長蘇守源及七股區農會理事長黃永明，透過關心能源議題的陳弘美顧問，邀請日本具備能源研究背景的山崎誠眾議員、全國地方議員政策中心上原公子所長等人，以及台灣再生能源推動聯盟陳秉亨副理事長、台灣社會綠能產業聯盟郭程元副理事長，親臨台南七股漁電共生專區劃設申請案場，交流台日綠能發展經驗。

▲台灣魚塭生態養殖協會，邀請日本山崎誠眾議員及全國地方議員政策中心上原公子所長，至七股分享日本農電共生及水面太陽能發展經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山崎誠提供日本農林水產省官方針對「SOLAR SHARING」太陽能政策推動的官方研究報告，強調太陽能板無毒無溶出。他說日本重視水質，在水庫和湖面上設置「水面太陽能板」並定期清洗維運，日本重視食安，推動「SOLAR SHARING」以耕作為主的「農電共生」。均證實太陽能板無毒無溶出，科學的事情用科學討論，不要相信錯誤謠言。

陳秉亨指出，太陽能是乾淨能源，以漁電共生來說，只要清水就能洗淨灰塵及鳥糞；太陽能板及結構耐酸、耐鹼，抗腐蝕、零溶出，要有國家認證檢驗標準才會准許；整個太陽能板都可粉碎分解，幾乎能完整回收利用；漁電共生的前提是配合既有土地利用，必須與魚塭及社區共存共榮，才是能被政府及社會接受的太陽能設施。

▲台灣魚塭生態養殖協會，邀請日本山崎誠眾議員及全國地方議員政策中心上原公子所長，至七股分享日本農電共生及水面太陽能發展經驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭程元表示，推動漁電共生能夠協助傳統養殖產業因應全球暖化的極端氣候。乾濕季極化造成魚塭鹹度變動過大，持續升高的溫度讓水溫愈來愈高，這些都會造成文蛤死亡或白蝦變小，眼前漁電共生正是改善傳統養殖困境的契機，可透過太陽能板協助降溫，藉由綠能資金協助傳統養殖升級為智慧養殖，讓傳統漁業能夠因應極端氣候。

七股區農會黃永明理事長詢問，日本很重視食安和水質的問題，為什麼日本會願意在水庫和湖泊設置太陽能？這對水質和環境是否會有污染？對此，上原公子所長表示，日本水資源有限，非常最重視水質安全，政府能在水庫及湖面設置太陽能板，說明太陽能板絕對安全，不會有毒物質溶出。面對地方反彈，除提供科學根據說服外，也要為漁電共生創造水產品牌，透過漁電共生智慧養殖，為地球減少多少碳排放，消費者會支持綠色養殖，漁民也會受惠。

蘇守源表示，傳統養殖漁業需要升級，極端氣候讓養殖風險不斷提高，需要引入科技導入智慧漁業，眼前透過土地立體化運用，讓同樣一片土地創造更多元的經濟收入，透過綠能資金進駐漁村，將有助於達成智慧漁業的產業轉型。蘇守源強調，綠電是最安全的能源，沒有汙染問題，最重視食安及飲水安全的日本人，讓太陽能板浮在水庫和湖面上，台灣人卻自己嚇自己故步自封。

蘇守源指出，保障漁民養殖權，漁電共生的前提是漁業為主，沒有漁業就沒有上面的太陽能板，農委會要求漁獲量維持7成以上，地主不可能自找麻煩去遣散漁民。相反地，地主需要有經驗的漁民持續合作，維持魚塭產量，共創多贏。

蘇守源強調，只要地主和漁民不同意，政府就不會允許設置太陽能板，有心人士刻意拿不在漁電共生專區內的土地糾紛，張冠李戴誤導公眾視聽的行為，非常不洽當。「科學的事情用科學來討論」，希望大眾能理性討論，用有根據的科學事實傳達正確資訊。

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關鍵字：漁電共生,太陽能板,七股,科學

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