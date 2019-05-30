「副總統是人文與科學並重的職務」　陳建仁赴政大解學生大哉問

▲副總統陳建仁在學生陪同下校園巡禮 。（圖／政大提供）

記者崔至雲／台北報導

副總統陳建仁昨（29日）應政治大學學生會邀請到校，以「當科學遇上人文」為講題發表演說。陳建仁演講前先與政大學生會成員座談，提到自己在學生時代所參與的社團活動，勉勵學子們可以在大學時代多多學習與人互動並協調不同意見的能力。

開始演講時，陳建仁引用政大校歌「政治是管理眾人之事」，提到雖然政大是以人文社會學科為主的學校，但在學習領域上已經使用到科學基礎。他表示當人文遇上科學時，心態應該就是彼此欣賞、相互合作，他以自身公共衛生的理科背景為例，談與總統蔡英文的財經、法學人文背景就是最好的互補。

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▲副總統陳建仁接受政大主秘何賴傑致贈紀念品 。（圖／政大提供）

演講上許多學生好奇副總統的工作內容到底有哪些，陳建仁說，憲法上規定很簡單，簡言之只有幾個字就是「備位元首」。但實際上「副總統是人文與科學並重的職務」，身為總統府人權諮詢委員會召集人、國家年金改革委員會召集人與接見國賓或訪問邦交國等任務，還有長照、環保、醫藥衛生、婚姻平權、與科技發展等都屬於他的工作內容。陳建仁說，國家政策皆少不了科學更少不了人文，以人權而言，台灣已通過數項人權公約，他期許全民共同努力將人權保障做得更好，並期待未來能成立國家人權委員會。

談及明年後卸任後要做的事，副總統說，學術研究是他生命的主軸，公共服務則是他的奉獻使命，未來他還是會繼續做學術研究。

▲陳建仁應政大學生會邀請到校，以「當科學遇上人文」為講題發表演說。（圖／政大提供）

在與學生的提問交流中，有同學提問台灣剛剛通過的同婚，教廷怎麼看。陳建仁表示他無法代替教廷回答，但是人權宣言保障人民追求終生幸福的權利，他並引用教宗方濟各的話「上帝如此造你，也愛這樣的你」。

針對傳院詹同學提問台中火力發電廠的空汙問題造成家中長輩的肺部健康問題，陳建仁說明，政府要邁向綠能發電，未來將會擴大發展離岸發電與太陽能發電，並有效率降低燃煤機組的使用。他同時也舉出自己不抽菸卻得了肺腺癌的例子，希望能由政府推動做肺部低劑量電腦斷層，讓國人健康可以得到保障。他也指出台灣國土面積小，一旦發生核災人民將無處可躲；且核廢料的儲存問題也是一項難題。

▲陳建仁與政大學生會幹部合影 。（圖／政大提供）

另外也有會計系郭同學提問媒體亂象，陳建仁回應，台灣身為亞洲第二個新聞自由國家（第一為韓國），政府面臨資訊安全與新聞自由之間的拉扯，台灣政府有與理念相同的國家，如美國、澳洲與日本等國共同商討與加強。而對於媒體的淘汰機制，陳建仁認為權力掌握在人民，政府基於媒體自由對於媒體淘汰有不同考量與困難，他說，「相對於錯誤訊息的傳播，很重要的是正確訊息傳播的速度夠不夠快，廣度夠不夠寬。」

最後，陳建仁以智慧帶來了科技創新，慈悲帶來了人文發展作總結。他勉勵政大學生應該把充實自我當做終生志業、把公共服務當做奉獻使命；同時善用科技結合人文領域專業「科學跟人文應該攜手並進，共同改善人類福祉」。

▲陳建仁於演講會場與現場學生大合照 。（圖／政大提供）

