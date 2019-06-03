漁電共生政策對沿海生態衝擊有多少？　陳亭妃開公聽會了解

▲立委陳亭妃在台南市黑面琵鷺生態展示館召開公聽會，邀請官員與當地農漁民及公民團體代表面對面溝通、解決問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

政府在台南七股將軍沿海地區積極推動「漁電共生」政策，然恐對沿海生態造成衝擊，尤其此處是黑面琵鷺棲息的生態敏感範圍，地方漁民以及公民團體皆人心惶惶、恐懼不安。

立委陳亭妃6月3日在台南市黑面琵鷺生態展示館召開公聽會，邀請農委會副主委陳添壽及經濟部能源局局長游振偉南下，並要求台南市農業局副局長李建裕出席，市議員陳昆和、七股區里長聯誼會會長黃進士率多位里長、台江國家公園管理處副處長、蔡秋蘭議員代表、蔡蘇秋金議員代表亦出席，與當地農漁民及公民團體代表面對面溝通、解決問題。

在經過多方發言討論後，陳亭妃當場決議，要求農委會務必在兩個月內擬定相關審查辦法。未來，若業者提出漁電共生計畫，必須納入生態環境影響評估及經營模式可行性評估等兩大重點；並建立公民參與機制，讓民眾參與審查過程；中央與地方政府未完成七股文蛤養殖環境完整試驗前，不應開放漁電共生申請案，才能保護環境、減少爭議。

立委陳亭妃指出，2018年7月9日就已在立法院召開「如何兼顧綠能與養殖漁業產業公聽會」，會中要求能源局、農委會制定出能讓各界參考的漁電共生定型化契約，並達成「務必取得地主與承租漁民之同意方能設置漁電共生」的結論，以避免漁電競爭的誤解發生，目前中央與地方政府也確實依循此原則在進行審查。然而，目前台南七股將軍沿海地區長年不抽地下水，發展養殖魚塭，就是為了保持優質生態及養殖漁業環境。沿海養殖居民擔心，一旦政府不顧民怨，強行劃分漁電專區，所有的養殖漁業及沿海自然生態，勢必遭太陽光電板汙染，最後將導致沿海居民生計、生活全無。如何創造漁民、綠能及生態環境三贏，需要政府集思廣益，邀請專家學者擬出配套措施，才能完整達到發展綠能之美意。

經濟部能源局游局長表示，在審查中將避開生態敏感範圍，並要求業者只以清水來清洗太陽能面板，不可使用清潔劑破壞養殖生態。農業局副局長李建裕則指出，自2018年8月份到2019年3月申請的6件漁電共生計畫，全數退回，市府會以「生態優先」為原則，全力保障漁民權益。

市議員陳昆和質疑，七股沿海地區長年不抽地下水，是對生態最友善的地方。未來若太陽能面板洗液汙染養殖魚池，地方的農漁產品是否還有競爭力？尤其，七股沿海獨有的東北季風造成漁塭如海浪漂動，自然培育出良好生態環境，是黑面琵鷺的重要棲息地，全台最敏感的生態區。擔心政府黑箱作業、本末倒置，重發電優於養殖生態，將導致不可逆的生態浩劫。

農田水利會聯合會會務委員陳世輝指出，政府若沒有好好處理生態環境的問題，提出妥適的配套方案，不要說三贏，恐將導致生態、生存、生活、生意四輸，連業者都無法得利。成大政治系梁文韜教授表示，農委會僅針對全國做統一簡報，卻沒有看到台南地區獨立出來的評估報告，不但看不到環境影響評估，政府也沒有提出國外相關案例及數據，恐難服眾。高雄科大張順雄教授提出數據強調，台灣的黑面琵鷺是全世界指標，近年來台過冬的數量由66％降至50多％，年約1280隻上下，顯示台灣的生態環境逐漸退化，若再因人為因素破壞環境，勢必會後悔莫及，請政府提出相關數據以保障生態。

成大都計系陳研究員說明，建議政府提供配套措施，要求業者提出生態環境影響評估及經營模式可行性評估，並確認地主與養殖戶雙方的意願，納入公民參與模式。另，多位漁民代表提出質疑，波多黎各就曾發生因5級颶風侵襲而導致太陽能板破碎，大量汙染整片土地。盼政府提出完整的數據及強而有力的證據來證明此一模式無害。

最後，農委會副主委陳添壽表示，再生能源是政府未來的施政方向，但實際作法仍須再三周延考慮。漁電共生絕對不能造成環境浩劫，一定要避開生態敏感地區，同時將進行中央、地方、跨部會合作，要求提供生態相關資料與數據，建立生態檢核機制，收集地方意見，把漁民生計擺第一。