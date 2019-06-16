4歲女童尿布黑黃+蟑螂蛋！老師急通報...揭一家「睡垃圾堆」老鼠滿地跑

▲屋內全部都是垃圾。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者黃孟珍、林姸君／苗栗報導

苗栗一名發育遲緩的4歲女童被幼兒園發現尿布黃黑，上面甚至還有蟑螂蛋，因此趕緊通報社會處前往訪視；果然人員一到現場就看見家中堆滿垃圾、資源回收物，環境髒亂、電線外露，生活品質極差。苗栗縣山城救援協會得知後動員20多名志工協助清運，讓一家人能夠有適合的居住環境。

志工表示，這根本不是人住的地方，進屋內是踩著垃圾進去，更可怕的是老鼠、蟑螂等滿地跑，地板上多處有動物的排泄物，飄出陣陣惡臭，且屋內沒有床可以躺，阿公就睡在躺椅上，阿嬤和4歲女童則是睡在垃圾堆中。

▲動員20多名志工幫忙清理家園。



志工提到，除了環境髒亂問題，最危險的是電線裸露，若大雨來襲，觸電恐不堪設想，經過多次溝通他們才願意讓大夥幫忙清理；16日共清出上百包約5車的垃圾，接下來會繼續再將其他地方修繕，打造良好的家園讓一家人安心居住。

據了解，女童的母親生下她後就離家，丟給父親獨自撫養，但父親也沒盡到為人父的責任，全家僅靠阿公微薄收入以及3000多元的社福補助津貼維生。而女童目前在國小附幼就讀，因發展遲緩接受治療。

苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾提到，希望善心人士能捐助床及電線等物資，伸手援助弱勢家族，意者可電洽：0905-118817。

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