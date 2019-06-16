吳念真PO照「這是不是秋行軍蟲？」　防檢局神回覆破千讚

▲導演吳念真PO出一張幼蟲的照片，詢問是否為秋行軍蟲，防檢局人員回文，網友狂讚。（圖／左為翻攝自Facebook／吳念真／右為ETtoday資料照）

記者陳詩璧／綜合報導

秋行軍蟲入侵台灣17縣市受害，農委會防檢局呼籲民眾一旦發現有可疑幼蟲一定要儘快通報，導演吳念真今（16日）也在臉書上PO出幼蟲照，防檢局人員看了PO文馬上回覆解答，解答效率神速，讓網友按讚數在一小時內破千。

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▲導演吳念真PO出一張幼蟲的照片，詢問是否為秋行軍蟲。（圖／翻攝自Facebook／吳念真、防檢局）

導演吳念真在臉書上PO照，寫道「請問這是不是秋行軍蟲？」底下不少網友留言，有的認為不太像，有的PO出完整的SOP要吳導先把照片傳到農委會APP詢問，還有網友留「這種不會進化成林鄭月蛾（娥）」，要吳導不要擔心。上百筆留言中最讓人眼睛一亮的是一名黃姓防檢局人員，她說「吳導您好，我是農委會防檢局的同仁，跟您報告，這應該是斜紋夜蛾的幼蟲，謝謝您」。

▲吳念真的PO文，防檢局人員火速上網回文，網友狂讚。（圖／翻攝自Facebook／吳念真、防檢局）

這筆留言，短短1小時內按讚數破千，網友留言「吳導的一萬元飛了」、「吳導想領錢」和「好強的農委會團隊」等等。黃姓防檢局人員同時在自己的留言底下，附上了相關的秋行軍蟲的照片和文宣，提醒大家如何辨別秋行軍蟲，還有如何上傳照片到農委會APP確認等步驟，網友見狀繼續用按讚數來稱讚防檢局人員的效率和用心。

吳念真更新PO一文，寫著「謝謝農委會防疫局的黃小姐，假日還麻煩妳，真不好意思。謝謝！」來感謝防檢局人員的回答，讓網友繼續按讚，謝謝吳導的分享還有專業人員的防疫。

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