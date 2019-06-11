偷排汙泥「髒到消波塊都看不清」　觀音海岸砂石場恐遭罰2千萬

▲環保署稽查人員於污泥貯坑採樣 。（圖／環保署提供）

記者崔至雲／台北報導

桃園觀音海岸的藻礁一直以來許多環保團體都相當關心，但去年10月環保團體竟發現有砂石場業者把汙泥直接衝到海裡，嚴重影響藻礁生態，環保署經3個月追查，總算人贓俱獲。環境督察總隊大隊長張乃仁指出，該廠商將依法罰6萬到2000萬罰鍰，他更坦言「這是他在北區督察總隊服務10年來第一次見到這麼誇張的景象」。

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▲▼稽查人員摸黑稽查採樣 。（圖／環保署提供）

張乃仁指出，經過調查發現，位於大崛溪出海口的協O公司，廢水排放口附近有嚴重淤泥堆積現象，汙泥濃濁程度連河岸的消波塊都看不到，但由於地處偏僻，出入口僅有一條約500公尺小路可以達，沿路更有3名人員放哨，稽查人員只好利用無人機、夜視望遠鏡蒐證，竟發現該廠竟毫無污染防治設備，將收受的汙泥直接衝到溪中進入海裡，「汙染程度真的非常怵目驚心」、「沒有想過有人這樣做事的」。

▲環境督察總隊大隊長張乃仁說明稽查過程 。（圖／記者崔至雲攝）

張乃仁說明，雖然砂石非有害物質，無法依違法水汙染防治法第36條刑責偵辦，但經過檢警結盟機制，經過研判、採樣，發現排放的汙泥含有害重金屬，終於在今年1月連夜在觀音海邊埋伏，第二天晚上人贓俱獲，還當場查獲運輸卡車進場傾倒中。

張乃仁表示，該工廠完全無任何汙染防制設備，長期排放高濃度懸浮物質造成附近海域嚴重汙染，已交由桃園地檢署偵辦，而附近的藻礁所幸安然無恙，甚至原先出海口的消波塊也露出來，目前將持續追查上游廠商。

▲該廠商完全無任何汙染防制設備，長期排放高濃度懸浮物質造成附近海域嚴重汙染。（圖／記者崔至雲攝）