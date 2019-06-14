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向晨型人招手！地中海輕食早午餐Su/food　10點半前來可享8折

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▲向晨型人招手！地中海輕食早午餐Su/food，10點半前來可享8折。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲除了一系列開幕活動外，每天10點半前還可享早鳥8折優惠。（圖／記者張凱喨攝）

記者吳思瑤／台北報導

喜歡運動、健身的人都知道「深蹲」是進入健身與重量訓練的第一步，不僅能鍛鍊臀部和大腿線條，還能促進身體循環代謝。有看過一群人早上在街頭深蹲嗎！主打地中海輕食的全天候早午餐品牌Su/food，在端午連假舉辦活動，邀請民眾跟著現場教練一起早起深蹲，獲得半價早午餐的機會。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲Su/food於端午連假舉辦「深蹲」換半價早午餐活動，健康美食大餐任你選。（圖／記者張凱喨攝）

運動完後的飲食相對重要！掌握「好油」、「好肉」、「好均衡」的黃金比例，主打從蛋白質、蔬菜、麵包到飲料都能自由選擇的大份量早午餐，光是肉就有五種選擇，從牛肉、魚肉、培根、紅蝦、雞腿排等；而麵包也能四選一，除了佛卡夏、司康、古巴麵包，其餘配菜也採用特級橄欖油搭配地中海式烤蔬菜手法呈現，含有豐富蛋白質、高纖及適量碳水化合物的均衡設計。面對養生意識抬頭的時代，講求健康，餐點CP值也格外重要，用餐客人也說「雖然是輕食，但份量很足夠，有培根和蔬菜、蛋跟麵包」充分展現了每道餐點的均衡與美味。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲主打從蛋白質、蔬菜、麵包到飲料都能自由選擇的大盤子早午餐，獲得廣大消費者的認同與喜愛。（圖／記者張凱喨攝）

Su/food自去年底轉型為全天候早午餐、地中海輕食餐廳後，獲得廣大消費者的認同與喜愛。這回二店開幕於中山北商圈，看準附近商辦與住家林立，鎖定客層以平日上班族及假日家庭居多，用餐環境明亮時尚，以女孩子最喜歡的粉色、藍色系作為基調。Su/food協理邱瀕儀表示：「用自然柔和的色彩，搭配大量吸睛的木盤牆面，打造出網美打卡拍照空間，到店內用餐便能不自覺放鬆起來。」地中海輕食主打適度的穀物類和新鮮蔬菜、蛋白質，別於一般早午餐以炸物作為配菜，讓新鮮健康、平衡飲食成為品牌特色。

國王烤牛肉是本店的人氣商品，除了肉質及部位的選擇外，更將牛肉以舒肥的方式保留鮮嫩原味，再經過高溫烘烤讓牛肉表面急速收縮提升香氣與口感。另外一項人氣必點亮點就是Su/food獨家配方的約克郡布丁，是一款非常經典英國傳統美食，高溫烘烤之後麵糊的香氣、鬆軟Q的口感，搭配肉、蛋、蔬菜一起享用，絕對讓您有幸福的感動。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲鎖定平日上班人潮以及假日家庭客，兼具健康美味的早午餐自由配，7:30準時開賣。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼王品Su/food深蹲活動。（圖／記者吳思瑤攝）

▲位於中山北商圈的Su/food二店，設計風格大面積運用時尚圈最愛的「千禧粉」作為基調，展現自然柔和的用餐環境。（圖／業者提供）

為了拉近與消費者之間的距離，Su/food成為王品集團旗下唯一一家從七點半開始營業的餐廳，還有一系列的開幕活動也正式開跑，從6/8開幕當天的健康「深」活大挑戰；還有6/9~6/30期間於店內用餐，並於主題活動牆拍照打卡上傳FB，即可現場兌換主廚私房甜點一份的「美拍甜上心」；除了一連串的開幕活動外，為了鼓勵大家在離峰時間能優閒的享受餐點，每天早上10點半前在店內享受早午餐都有8折優惠，不論是早起路過的上班族，或是喜歡用豐盛早餐迎接美好一天開始的晨型人都多了份美食新選擇！

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關鍵字：運動,健身,歐陸輕食,Su/food,早午餐,王品,中山商圈

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