　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大學畢業仍母胎單身！好友送他「100盒杜蕾斯」：兄弟，你該會用這個了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大學畢業還是處男！好友狂送「100盒杜蕾斯」：承包你下半生幸福。（圖／翻攝自微博）

▲大學畢業還是處男，好友送100盒杜蕾斯鼓勵，「承包你下半生幸福」。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

這樣的友情真是太棒了。大陸微博日前瘋傳了一組照片，內容是有一名男大生準備要畢業了，他的室友們心疼他直到畢業還是母胎單身，因此決定一起送他100盒的杜蕾斯保險套，希望他可以找到下半生的幸福。其他網友看了紛紛笑說「這才是真正的朋友啊」、「100盒的錢都可以買R20送他了」。

照片中可以看見，男大生的3名室友在宿舍床邊掛上紅布條，內容寫著「4年了，是時候用杜蕾斯了，兄弟」、「兄弟，送你100盒杜蕾斯，承包你下半生的『性』福」，男大生進門後就一臉驚訝，接著當室友解釋完情況後，他則是一臉無奈又好笑，但最後也笑笑的接受禮物。

▲▼大學畢業還是處男！好友狂送「100盒杜蕾斯」：承包你下半生幸福。（圖／翻攝自微博）

▲男主角最後也接著這份禮物。（圖／翻攝自微博）

原PO透露說，因為男主角大學畢業卻還是母胎單身，所以同寢室的好友們看不下去，就準備100盒杜蕾斯作為畢業禮物送給男主角，希望男主角能找到下半生的幸福，「這真的是沙雕（傻屌）兄弟會幹出來的事情了，只是這100盒要用到什麼時候去啊」。

▲▼大學畢業還是處男！好友狂送「100盒杜蕾斯」：承包你下半生幸福。（圖／翻攝自微博）

▲網友笑說「這張圖片是準備馬上就用嗎」。（圖／翻攝自微博）

照片立刻引發網友熱烈討論，有人說：「真正的朋友直接帶你脫處啦」、「要是這是我的死黨的話，我也會狠狠地嘲笑他」、「可能過期了也用不完」、「這是最真誠的兄弟情了」、「第四張圖是準備馬上就用嗎」、「明明是寢室裡最帥的一個，竟然這麼可憐」、「這有點壯觀的唉，不過母胎單身的有很多人啦」。

也有人說「100盒的錢都可以買R20送他了」、「應該帶他去小吃部，美容院，養生館之類的」、「孩子，光有保險套是不會破處的啊，應該介紹女孩給他比較實在」、「OMG，這好同學哪裡找」、「這群室友真的很可愛啊」、「這是接了杜蕾斯多少的贊助啊」、「這個禮物太狂了，直接送100盒」。

▼室友們合夥送100盒杜蕾斯當畢業禮物。（圖／翻攝自微博）

▲▼大學畢業還是處男！好友狂送「100盒杜蕾斯」：承包你下半生幸福。（圖／翻攝自微博）

▲▼大學畢業還是處男！好友狂送「100盒杜蕾斯」：承包你下半生幸福。（圖／翻攝自微博）

▲▼大學畢業還是處男！好友狂送「100盒杜蕾斯」：承包你下半生幸福。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救
快訊／「反送中」黃衣哥太古廣場樓頂站5hrs墜地亡！議員現場

關鍵字：杜蕾斯,大學畢業,杜蕾斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大學畢業仍母胎單身！好友送他「100盒杜蕾斯」：兄弟，你該會用這個了

疑被提前退休！45歲獨居男墜23樓「砸凹休旅車」　車內還有一名司機

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　負責人一句話...結局神逆轉

民陣怒斥「林鄭沒有絲毫歉意」　16日下午繼續「反送中」

華聞快遞／首個台資「微循環公車項目」廈門啟動　優先聘台灣司機

海峽兩岸工商合作論壇今在廈門登場　兩岸企業界齊聚探討兩岸經貿交流

港暫緩《逃犯條例》修法　陸委會重申侵害我國家主權

「Roger」才可以…男員工回覆「ok貼圖」慘被開除　超龜毛老闆惹網噴

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

妻女患肌肉萎縮...他苦撐照料30年 捨「放棄念頭」擦淚喊：我的責任！

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

大學畢業仍母胎單身！好友送他「100盒杜蕾斯」：兄弟，你該會用這個了

疑被提前退休！45歲獨居男墜23樓「砸凹休旅車」　車內還有一名司機

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　負責人一句話...結局神逆轉

民陣怒斥「林鄭沒有絲毫歉意」　16日下午繼續「反送中」

華聞快遞／首個台資「微循環公車項目」廈門啟動　優先聘台灣司機

海峽兩岸工商合作論壇今在廈門登場　兩岸企業界齊聚探討兩岸經貿交流

港暫緩《逃犯條例》修法　陸委會重申侵害我國家主權

「Roger」才可以…男員工回覆「ok貼圖」慘被開除　超龜毛老闆惹網噴

婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇「露餡」　網半夜笑慘洗版：也太淺！

大學畢業仍母胎單身！好友送他「100盒杜蕾斯」：兄弟，你該會用這個了

板橋4車疑遭縱火慘剩骨架　男辯稱「在車上烤肉」

正妹濕紙巾擦臉有怪味…驚見「噁怪物」趴在裡面　下秒崩潰制裁牠

諾威斯基接班人確定　獨行俠表態將與波辛基斯續約

反送中「雨衣男」自殺墜樓亡！消防飛撲畫面曝　港網一人一花紀念義士

館長感性致謝「犧牲各位打手X的時間」　你們比我還愛台灣

南投玉門關民宿大火！「整排小木屋」陷入火海　驚人烈焰衝天

格陵蘭「20億噸冰雪」一天內融光光！恐刷新7年前紀錄　暖化問題急迫

快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

大陸熱門新聞

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6..

緩修逃犯條例 港府「歸功」台灣

剛辦提前退休！45歲獨居男墜2..

法拉利賣8千元有找！負責人1句..

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

民陣怒斥林鄭發言　16日繼續抗..

香港媽喊：為什麼打小孩！心痛片..

港緩修《逃犯條例》北京表態支持

「金鐘暴動」後　港警心聲「你要..

男員工回覆「ok貼圖」慘被開除

垃圾桶撿到人腿 清潔工嚇到腿軟

白衣男穿緊身內褲逛超市　她一轉..

廈門公布「融台45條」　推動金..

更多熱門

相關新聞

杜蕾斯廣告被批低俗　將納入整治

知名保險套品牌杜蕾斯(Durex)上周五推出跟茶飲品牌「喜茶」、訂餐網站「餓了麼」的聯名廣告。但因文案涉及色情、性別歧視等，遭網友痛斥「內容低俗」。大陸「全國掃黃打非辦公室」周二發出通報，將上述文案形容為「低俗廣告營銷」，並已將此類問題納入當前正在展開的「網上低俗信息專項整治內容」。

與杜蕾斯玩過頭！大陸知名茶飲急刪文

痔瘡藥廣告「黑洞變菊花」

黑洞照曝光　杜蕾斯：果然是套套

網購保險套賣翻　趕年前到貨「戰」連假

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3全線封閉

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡

水洗生雞肉「2大病菌狂噴」吃了烙屎

更多

最夯影音

更多

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面