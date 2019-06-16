大學畢業仍母胎單身！好友送他「100盒杜蕾斯」：兄弟，你該會用這個了

▲大學畢業還是處男，好友送100盒杜蕾斯鼓勵，「承包你下半生幸福」。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

這樣的友情真是太棒了。大陸微博日前瘋傳了一組照片，內容是有一名男大生準備要畢業了，他的室友們心疼他直到畢業還是母胎單身，因此決定一起送他100盒的杜蕾斯保險套，希望他可以找到下半生的幸福。其他網友看了紛紛笑說「這才是真正的朋友啊」、「100盒的錢都可以買R20送他了」。

照片中可以看見，男大生的3名室友在宿舍床邊掛上紅布條，內容寫著「4年了，是時候用杜蕾斯了，兄弟」、「兄弟，送你100盒杜蕾斯，承包你下半生的『性』福」，男大生進門後就一臉驚訝，接著當室友解釋完情況後，他則是一臉無奈又好笑，但最後也笑笑的接受禮物。

▲男主角最後也接著這份禮物。（圖／翻攝自微博）

原PO透露說，因為男主角大學畢業卻還是母胎單身，所以同寢室的好友們看不下去，就準備100盒杜蕾斯作為畢業禮物送給男主角，希望男主角能找到下半生的幸福，「這真的是沙雕（傻屌）兄弟會幹出來的事情了，只是這100盒要用到什麼時候去啊」。

▲網友笑說「這張圖片是準備馬上就用嗎」。（圖／翻攝自微博）



照片立刻引發網友熱烈討論，有人說：「真正的朋友直接帶你脫處啦」、「要是這是我的死黨的話，我也會狠狠地嘲笑他」、「可能過期了也用不完」、「這是最真誠的兄弟情了」、「第四張圖是準備馬上就用嗎」、「明明是寢室裡最帥的一個，竟然這麼可憐」、「這有點壯觀的唉，不過母胎單身的有很多人啦」。

也有人說「100盒的錢都可以買R20送他了」、「應該帶他去小吃部，美容院，養生館之類的」、「孩子，光有保險套是不會破處的啊，應該介紹女孩給他比較實在」、「OMG，這好同學哪裡找」、「這群室友真的很可愛啊」、「這是接了杜蕾斯多少的贊助啊」、「這個禮物太狂了，直接送100盒」。

▼室友們合夥送100盒杜蕾斯當畢業禮物。（圖／翻攝自微博）