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網購保險套賣翻趕年前到貨　大組數一次get「戰」9天連假

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辦年貨　網購保險套買氣異軍突起（圖／業者提供）

▲春節過後緊接著2/14情人節登場，網購保險套買氣提前湧現。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

春節長達9天連假即將展開，家家戶戶都在忙著辦年貨，而特別的是，網購業者發現近期保險套買氣異軍突起，消費者想趕在年前收到貨，原因與過完年後緊接著情人節有關，因此讓保險套湧現囤貨潮，統計近一週銷量成長2.8倍，其中以岡本、杜蕾斯兩大品牌最受歡迎，且以選購大組數最多。

松果購物觀察，近期除了年貨、除舊佈新等商品熱賣，保險套銷量近一週以來大幅成長高達2.8倍，由於春節過完緊接著就是2/14情人節，推估許多人會選擇在過年期間提早安排與情人出遊或是共度佳節，因此紛紛下訂搶在過年前收到貨。

從網購熱賣度來看，岡本、杜蕾斯不分軒輊，是最受歡迎、賣最好的兩大保險套品牌，東森購物、松果購物、Yahoo奇摩超級商城更進一步發現，皆以超薄款深受喜愛，且選擇大組數購買的佔比極高，尤其24入為熱銷第一名。不過在Yahoo奇摩購物中心，比起大組數，消費者更注重快速到貨，其訂單相較去年提升近3成多。

辦年貨　網購保險套買氣異軍突起（圖／業者提供）

辦年貨　網購保險套買氣異軍突起（圖／業者提供）

▲杜蕾斯、岡本是最受消費者歡迎的兩大保險套品牌。（圖／業者提供）

蝦皮購物則表示，保險套一直以來都是站上的隱形熱銷品，去年雙11當天甚至是最熱賣商品第2名，而最近一個月保險套有破5位數月銷量，除了杜蕾斯、岡本，Safeway數位也很受青睞，另觀察到強調觸感的顆粒螺紋款、以及注重涼感體驗的冰炫系列為最近熱銷款。

因應春節需求，松果購物推出保險套商品買越多越便宜，像是IBON 愛棒保險套（3入/盒）即推出1入、5入、10入及16入方案，最大組數只要1入組方案的54折，吸引消費者囤貨採購。Yahoo奇摩超級商城推薦進駐店家「康是美」，目前有消費滿488元9折活動，杜蕾斯超薄裝保險套24入612元起；另一店家「DDBS」則是出清短效期商品，樂趣小尺寸保險套1入只要12元，由於保險套是消耗品，因此仍有許多消費者願意購買。

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關鍵字：網購,情人節,保險套,岡本,杜蕾斯,過年

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