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老鄰居因植栽落葉起嫌隙　暴躁老農鋸樹焚燒枝幹淪被告

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▲桃園市莊姓老農去年12月因不滿鄰居栽種樹木落葉常掉落自家田地，竟鋸樹洩恨。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市莊姓老農去年12月因不滿鄰居栽種樹木落葉常掉落自家田地，竟鋸樹洩恨。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓老農與李姓男子隔鄰而居，於去年12月間，因不滿鄰居栽種之櫻花樹等植樹落葉，經常掉落自家田地裡，居然以梯子爬上圍牆以鋸子鋸斷越過自家部分枝幹，再將枝幹燒掉洩恨，李察覺櫻花樹等植栽突然不再開花或枯死等問題，調閱監視器發現莊爬牆鋸樹因而提告，桃檢偵結依毀損罪嫌提起公訴。

檢警調查，81歲的莊姓農民與隔鄰李姓男子常因為植栽落葉問題發生嫌隙，李姓男子在自家種植櫻花樹、火龍果與鵝掌藤等觀賞植栽，其中植栽落葉常飄落莊農田地之間，去年12月13日下午4時，莊農因落葉問題憤而以梯子爬上圍牆，以鋸子鋸斷越過圍牆植栽枝幹、枝葉，再放火燒掉枝幹樹葉。

李男後來發現，櫻花樹原本盛開花朵紛紛掉落、植栽突然枯死等現象，其中櫻花樹原本要當作女兒陪嫁之嫁妝，結果卻因此不開花或枯死，李男調閱監視器發現是莊農鋸樹所為，一氣之下提告莊涉嫌毀損。

檢警偵訊時，莊農坦承不滿隔鄰植栽落葉常飄落至自家田地才鋸斷枝幹燒掉，辯稱只鋸斷越過圍牆至自家田地枝幹，沒有越過鄰居家圍牆內鋸斷枝幹情事，但李指控植栽因被鋸斷枝幹導致不開花或減少開花，甚至部分植栽枯死都是莊所為；桃檢認為莊所為確實已造成植栽外觀改變與生長效用，足以損害植栽所有權人權益，偵結依毀損罪提起公訴。

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關鍵字：鄰居,落葉,鋸樹燒枝幹,毀損

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