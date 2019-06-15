黃國昌：郭台銘若通過初選　應退出有線電視系統經營

▲郭台銘到安平天后宮參香。（圖／記者宋良義攝）



記者林銘翰／台北報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌23日將於凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，黃國昌日前也邀請鴻海董事長郭台銘參加響應，郭台銘15日受訪時則表示「不去了」，怕媒體焦點會從黃國昌和館長身上轉移到自己身上「喧賓奪主」。不過，黃國昌15日也在臉書發文指出郭台銘也是「媒體大亨」，要求郭台銘若正式成為國民黨總統候選人，應該退出有線電視系統經營，強調「總統候選人應該有所自覺」。

黃國昌表示，大家都知道郭台銘是鴻海總裁，但大部分的人可能不知道其實郭台銘也是媒體大亨。黃國昌指出，2017年2月國家傳播通訊委員會（NCC）許可通過，郭台銘與亞太電信董事長呂芳銘共同取得台灣寬頻有線電視系統，而該系統占有全國總戶數的14%，排名第四大。

黃國昌說，依照他在立法院上個會期所提出的「廣電三法」修正案，只要接受中共政府一定金額以上的補助，就不得在台灣擁有廣電媒體，而該法通過後，包括旺中董事長蔡衍明與鴻海董事長郭台銘在內長期接受中共鉅額補助的企業老闆，都不得繼續在台灣擁有廣電媒體。

黃國昌也說，既然郭台銘已經參與總統選舉，如果屆時正式成為國民黨的總統候選人，就應該退出有線電視系統經營，雖然現行法律沒有強制要求，但「總統候選人應該有所自覺」。