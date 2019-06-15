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台南殺警案21小時偵破　梅姓兇嫌落網刑大隊長哽咽

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記者林悅／台南報導

台南市刑大劉姓偵查佐遭槍殺，台南市警方、刑事局合力偵辦下，於14日深夜在高雄內門攔車查獲兇嫌梅姓男子，起獲作案手槍一把、子彈25發，本案除梅姓主嫌外，還有涉嫌藏匿與接應的涉案人，警方將朝「幫助犯」方向偵辦，台南市刑大隊長林宏昇表示警方沒有破案的喜悅，只有痛失同儕的悲慟，說話難掩哽咽。

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市刑大劉姓偵查佐遭槍殺案，台南市警方、刑事局合力偵辦下，於14日深夜在高雄內門攔車查獲被友人以轎車接應竄逃的兇嫌梅姓男子，起獲作案手槍一把、子彈25發，本案除梅姓主嫌外，還有涉嫌藏匿與接應的涉案人，警方將朝「幫助犯」方向偵辦，台南市刑大隊長林宏昇表示警方沒有破案的喜悅，只有痛失同儕的悲慟，說話難掩哽咽。

據查，6月14日凌晨1時多，45歲劉姓偵查佐與友人到住家附近柳營區一處練歌場聚會唱歌，遭另桌1名疑似相識男子開槍射擊，劉員送醫急救後仍傷重不治死亡。

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市刑大隊長林宏昇對破案並無喜悅之情，反而眼眶泛淚哽咽自責，沒有好好保護自己同仁，流露出真性情，令人感同身受。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解該處練歌場剛開幕不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近，劉員係居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才會返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，劉員對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子，尚在就學中，劉員於偵三隊服務期間，與同仁共同偵破多起大小刑案，工作認真積極，曾獲選績優模範警察，近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組。

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警局長黃宗仁獲知後，立即指示成立專案小組追緝兇嫌積極偵辦，經專案小組徹夜調查相關事證，掌握犯嫌可能逃竄路線後，統合刑事局偵查第八大隊、台南市警局刑事警察大隊、保安警察大隊、刑事鑑識中心、玉井分局及新營分局警力，兵分多路出動追捕，終於在14日晚上間10時8分許，見時機成熟發動緝捕行動，高雄市內門山區的道路上，以偵防車衝撞梅嫌（48歲）所搭乘接應友人所開的轎車，逼迫停車，並以以偵防車採前後包抄方式，逮捕坐在副駕駛座上的梅嫌，起出1把作案兇槍及子彈25發。

▲台南市劉姓偵查佐凌晨與友人在住處附近KTV練歌時，遭梅嫌槍擊受傷送醫不治身亡，警方緝獲梅嫌帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲梅嫌逃亡所搭的自小客車，左後車門被警車衝撞凹陷。

隨後警方押回台南市警新營分局偵訊，因梅嫌拒絕夜間偵訊，15日上午警方才進行偵訊，以進一步釐清作案動機及相關案情。據了解，梅嫌與死者認識，3年前雙方因故發生互毆傷害事件，由於雙方事後都沒提傷害告訴，所以並未成案，惟雙方因此似有怨隙。案發時劉員曾一度離開練歌場，梅嫌才偕同女友及友人到場，未料劉員後來又折返練歌場，雙方疑因之前互毆案發生口角，梅嫌在酒後憤而開槍行兇，行兇後立即竄逃，並由其他友人藏匿及接應逃亡，幸好警方發揮團隊聯合作戰成效，掌握梅嫌逃亡動向，才能在案發不到21小時將梅嫌及接應之人查獲帶回偵辦，警方認為是臨時起意行兇作案。

目前警方除深入偵訊釐清相關案情外，因警方起獲的手槍已無槍號，已送請鑑識是否為制式手槍及是否真為行兇的作案兇槍。

台南市刑大隊長林宏昇對媒體詢問在21小時內迅速破案的想感時，林大隊長一直感謝台南地檢署檢察官、刑事局、聯合偵辦單位的協助外，並無喜悅之情，反而眼眶泛淚哽咽自責，沒有好好保護自己同仁，流露出真性情，令人感同身受。

據了解，本案承辦檢察官莊士嶔己對本案現場跡證詳細採證、鑑識，全面蒐集與本案相關證據，深入分析研判，並陸續訊問相關證人、共犯，及追緝主嫌歸案。莊士嶔檢察相驗偵查佐遺體外觀僅右上臂有一子彈涉入之彈孔，與現場發現一顆彈殼，初步研判梅嫌係開一槍，檢察官已另擇定日期解剖，以確認偵查佐之確切死因中。

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關鍵字：台南,殺警,兇嫌,落網,哽咽

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