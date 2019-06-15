台南殺警案21小時破案！犯嫌高雄內門落網

記者洪正達／高雄報導

台南市刑大劉姓偵查佐14日凌晨在KTV遭人槍殺身亡，台南警方隨即展開調查，晚間犯嫌在高雄內門三崁店路一帶落網，目前已被專案小組押回新營分局進行偵訊。

▲新營刑大刑警被槍殺，梅姓嫌犯晚間在高雄內門山區落網。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



新營警分局轄區內一家練歌場，14日凌晨1時多傳出槍響，新營分局警方獲報趕抵，只見一名男子中彈倒臥血泊，經送柳營奇美醫院搶救，惟在凌晨2時30分仍宣告傷重不治，警方清查死者身分時，發現他是「自己人」台南市警局刑大的45歲劉姓偵查佐。

據瞭解該處練歌場剛開幕不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近，死者居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子，一大學、一國中及一幼稚園，還在就學中。

劉員於刑大偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，是名績優員警，曾受前台南市長賴清德頒獎表揚。近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組。

▲▼新營刑大偵查佐劉姓偵查佐凌晨到KTV消費，遭梅姓嫌犯槍殺身亡。（圖／記者林悅攝）

警方於案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，14日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行兇。