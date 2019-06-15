面對黃光芹爆料系列不斷　韓國瑜發四點聲明反擊「準備提告」



▲高雄市長韓國瑜針對黃光芹說法提出四點聲明。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

資深媒體人黃光芹14日在臉書發文，預告將推出《你所不知道的韓國瑜》系列故事，以「羊入狼群變成狼」為主題，推出了第一集，劈頭就說韓國瑜「不愛高雄」，對此韓國瑜15日早上受訪先是回嗆黃光芹「講法太扭曲」，中午透過新聞局發布四點聲明，表示對於黃光芹所有對於韓國瑜相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。

▲黃光芹在臉書發文。（圖／截自黃光芹臉書）

黃光芹14日在臉書發表《你所不知道的韓國瑜－系列一》，文中提到，2018年3月3日那天，國民黨主席吳敦義勸韓國瑜選高雄市長，也找了前高雄縣長楊秋興去，但韓國瑜百般不願意，甚至拿李佳芬當擋箭牌說「她要跟我離婚！」而楊秋興則開玩笑地說「那你就趕快簽一簽！」。

黃光芹說，韓國瑜不想選，反而4度勸楊秋興選，但楊也不想，還直言「我都輸了兩次，沒有本錢選！」、「你選一定赢！你太太不答應，她可以不必來」，提到錢的問題，黃光芹表示楊秋興還說，「6000萬到1億元都可以選，要韓先拿2000萬元籌備款，反正後來拿70萬票，一票30元，2000萬的本，就可以拿回去，沒想到選舉也是門生意，韓拿了89萬票，多賺了600多萬入袋！」。

▲黃光芹表示，吳敦義和楊秋興一起勸韓國瑜選高雄市長 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜15日一早受訪時笑回，這已經是一年多以前的事，甚至表示黃光芹「講法太扭曲」，自己選前選後都在推銷高雄，至於一年多前領表參選台北市長的事已經解釋過，呼籲人應該要有正能量，不過就在中午他透過新聞局發表四點聲明，回應黃光芹的指控，並表示對於黃光芹對韓國瑜的相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。

韓國瑜也提到，的確曾經與楊秋興討論參選事宜，因為他是在地了解地方生態人士，但所謂選舉經費討論根本子虛烏有。而《ETtoday新聞雲》記者致電給前高雄縣長楊秋興他回應「不知道韓國瑜要告什麼」。

韓市長回應黃光芹女士系列「小說」指控：

1.對於黃光芹女士所有與本人相關言論，將保留法律追訴權，持續搜證，準備提告。唯真不破，我全面坦然面對

2.黃光芹女士指控我不愛高雄，這就像用愛不愛台灣來扣帽子一様欲加之罪。我當然愛高雄！熱愛高雄這片土地和熱情的人民，更相信只要落腳下來的人們都會愛高雄。

3.本人的確曾經與楊秋興先生討論參選事宜，因為他是在地了解地方生態人士。但所謂選舉經費討論根本子虛烏有。

4.衷心奉勸黃女士要攻擊就針對韓國瑜就好，放過我的家人。從政的是我，家人是無辜的。

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