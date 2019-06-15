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快訊／老翁臥嗆「輾過來」　柯文哲座車遭包圍拍窗15分鐘驚險脫困

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記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲15日上午出席台北海洋科技大學畢業典禮會後，座車10時30分從校門離場前，無預警遭30、40名社子島自救會成員團團包圍，多名抗議人士拍打車窗，一名老人甚至倒臥車前，要求柯文哲下車面對。由於警方一開始僅有不到10人，柯座車進退兩難，在20多名支援警力及學校教官到場勸離並架開民眾，柯才順利脫困。

▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

柯文哲受困車內約15分鐘，神情嚴肅、不發一語，氣氛一度緊張。社子島自救會13日也曾到台北市政府門口抗議，要求退回主計畫，反對區段徵收，解除社子島禁建、就地改建等。台北市政府地政局則表示，月底前將提出安置方案，民眾也可選擇不開發。

▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

自救會15日上午10時許則聚集在位於社子島的台北海洋科技大學校門口，手舉「52%反對、4%贊成，市長看不見」布條，要求退回主計畫、強力反對區段徵收，成員包圍柯文哲座車拍打車窗，要柯文哲下車面對居民，更有年約70多歲的老翁直接橫躺在車前路面，欲阻斷柯文哲去路，怒嗆「你就直接開過來」！

▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

僵持約15分鐘過後，在警方與教官的開道下，警方排除抗議群眾，將座車引導至校方後門讓柯文哲離場，自救會成員則不滿表示「柯文哲不敢面對」。

▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼社子島自救會抗議柯文哲。（圖／記者林銘翰攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,社子島,社子島自救會,台北海大

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