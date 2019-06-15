測試捷運紅線延長到新北投　柯文哲：費用不是問題

▲通勤族注意！「新北投－大安站」不用轉車了 淡水信義線直通車20日登場。（圖／台北捷運）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運淡水信義線（紅線）20日將進行模擬行駛「新北投站直達大安站」測試，也就是說，捷運紅線20日區間車載客終點將由「北投站」延長至「新北投站」。對此，台北市長柯文哲說，費用不是問題，是怕對旁邊產生太大的干擾，因此試辦一天看看到新北投站，可以就做、不可以就收起來。

5月台北市北投區里長座談會中，長安里、中心里、溫泉里及林泉里等4位里長提案淡信線區間車大安站能直通新北投站，當時柯文哲裁示由北捷做模擬測試。北捷預計20日進行為期一天的「淡信線區間車模擬新北投－大安站測試」，相關測試內容將於18日晚間7點，在北投國中舉辦里民說明會，再於20日測試淡信線。

對此，柯文哲說，這是去開北投區的里長座談時，里長說都開到北投了是不是就彎進新北投站，「當然有人說那很吵，特別在晚上很吵，所以我說那很簡單，我們試驗看看，以前是到北投站就停，我們試辦一天看看到新北投站。」

柯文哲說，主要看旁邊的居民能不能忍受，因為聽說那條捷運線叫很大聲，會造成兩邊的噪音；柯強調，費用不是問題，是怕對旁邊產生太大的干擾，「我態度這樣，里長有建議我們就試辦一天看看，蒐集大家意見再決定，可以就做、不可以就收起來。」

另外，北投區有農友發現疑似秋行軍蟲的案例，立刻通報農委會動植物防疫檢疫局，並送交防檢局進一步鑑定，柯文哲說，有拍到照片，產業局應該已經在開會。

▲柯文哲出席陽明大學107學年度畢業典禮。（圖／記者張榮恩攝）

