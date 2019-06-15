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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／貴州送旅遊大禮包　台灣遊客享門票5折優惠

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▲▼上海加緊推進5G網路部署。（圖／翻攝自《中新網》）

▲上海加緊推進5G網路部署。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《貴州》：貴州送旅遊「大禮包」 台灣遊客享百天門票五折優惠

貴州推出夏季旅遊「大禮包」。除貴州省外，大陸其他省（區、市）和港澳台居民憑本人有效身份證件自2019年6月15日到9月22日到貴州旅遊，可享受收費景區門票掛牌價5折優惠（不含溫泉景區門票和景區內特許經營性項目）。（中新網）

《上海》：上海加緊推進5G網路部署 已建2000多個5G基站

上海正加緊推進5G網路部署、應用創新和產業發展，即將發佈相關工作的實施意見和行動計畫。據悉，目前，上海已建設5G基站超過2000個，年底前將完成1.3萬個基站的部署，網路基本覆蓋中心城區和郊區重點區域。（中新網）

《黑龍江》：中國與歐亞經濟聯盟國家海關合作邁入新階段

中國-歐亞經濟聯盟國家海關合作對話會14日在哈爾濱市召開，中國大陸與俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞5國海關之間搭建全新合作機制。「中國與歐亞經濟聯盟成員國海關合作從中俄雙方「1+1」升級到「1+5」模式，進入新的歷史階段。（中新網）

《福建》：兩岸「標準共通」 平潭助推口岸通關大提速

平潭口岸今年初開始成為台灣農漁產品進入大陸的新通道，「邊抽樣送檢，邊上架銷售」、「台灣水果免於提交植物檢疫證書」、「台灣自捕水產品免於提交衛生檢疫證書」等一系列便利化舉措的實施，使台灣農漁產品到達平潭口岸後可在3小時內完成通關。（中新社）

▲▼上海加緊推進5G網路部署。（圖／翻攝自《中新網》）

▲2019世界交通運輸大會北京開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《浙江》：首個中科院「創客之夜」杭州亮相 大咖論道「雙創活力」

調控腦電波的「超腦增強系統」頭盔、手語翻譯臂環、活性骨水泥、生物人工肝……中國科學院主辦的「創客之夜」13日亮相2019年「全國雙創活動周」，來自全國各地的創客專案上演了一場精彩的科技「快閃」，還有大陸科學院院士及各大研究院的「大咖」，共同探討雙創事業的未來發展趨勢。（新華社）

《上海》：從投資貿易便利化到自由化 上海自貿區新片區將展現「新面貌」

上海市人民政府副秘書長、上海市發展和改革委員會主任、長三角區域合作辦公室主任馬春雷14日在第11屆陸家嘴論壇上表示，「上海自貿區增設新片區不是簡單地增加一片新的自貿區，根本上是我們對外開放政策的升級和制度的變革。上海自貿區更多關注的是投資和貿易的便利化，而這一輪新片區應該更多關注投資和貿易的自由化，這是當前考慮的一個非常重要的制度取向。」（中新社）

《北京》：2019世界交通運輸大會開幕 智慧綠色引領未來交通　

2019世界交通運輸大會14日在北京開幕，主題為「智慧綠色引領未來交通」，參加大會的交通領域專家圍繞大陸高鐵發展與技術前沿、智聯網與智慧交通、車路協同自動駕駛發展展望及實施路徑等主題，分享交通科技創新及發展戰略趨勢。（中新網）

《貴州》：貴陽發佈民間投資專案工程包 總投資1515.24億元人民幣

貴州省重大工程項目建設推進會14日在貴陽舉行，發佈2019年貴州省民間投資專案工程包，有共向社會資本推介民間投資專案164個，專案總投資1515.24億元人民幣，擬引入民間資本規模為1245.84億元人民幣。（中新社）

▲▼上海加緊推進5G網路部署。（圖／翻攝自《中新網》）

▲中國-歐亞經濟聯盟國家海關合作對話會14日在哈爾濱市召開。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
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韓國瑜嗆中央卡防疫…政院「完整證據」打臉：沒收到公文怎給錢

關鍵字：貴州,5G,平潭海自貿區新片區,2019世界交通運輸大會

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