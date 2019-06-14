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華聞快遞／2019天津雙創周啟幕　「黑科技」閃耀全場

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▲▼2019天津雙創周「黑科技」閃耀全場。（圖／翻攝自《中新網》）

▲2019天津雙創周「黑科技」閃耀全場。（圖／翻攝自《中新網》）

《天津》：2019天津雙創周開幕 「黑科技」閃耀全場

有顏又有料的翻譯機、外表呆萌的機器人、能爬樓梯的神奇輪椅、趣味十足的VR划船機……2019年天津大眾創業萬眾創新活動周13日開幕，主題為「匯聚雙創活力，澎湃發展動力」，亮相了一批好看又好玩的燒腦「黑科技」產品。此次活動全面展示了天津推動大眾創業萬眾創新的最新成果和顯著成效。（中新網）

《浙江》：大陸創業育成中心數達11808家

「科技引領、雙創升級——科技創新創業高峰論壇」13日在杭州舉行。現場科技部火炬中心正式發佈《中國創業孵化發展報告2019》。資料顯示，截至2018年底，大陸創業育成中心總數11808家。其中，科技企業育成中心為4849家，年增率增加19.2%。（中新網）

《安徽》：安徽將加快5G商用部署 專家稱智慧製造需要5G

2019安徽「5G工業互聯網」高峰論壇暨中國聯通5G工業互聯網產業聯盟第二次峰會13日合肥舉辦。據了解，「工業互聯網」是互聯網和新一代資訊技術與工業系統全方位深度融合，形成的產業和應用生態，是工業智慧化發展的關鍵綜合資訊基礎設施。（中新網）

《江蘇》：今年前5個月外貿進出口小幅增長

南京海關13日公佈，江蘇省外貿進出口今年前5個月達到16964.2億元人民幣（下同），比去年同期（下同）增長0.9%，占同期大陸進出口總值的14%。據統計，今年前5個月，江蘇省對歐盟、東盟、韓國和日本分別進出口2934.3億元、2213.2億元、1990.5億元、1598.3億元，分別增長9.2%、11.6%、1.2%和2.5%，對美國進出口2397.4億元，下降9.3%。五者合計占江蘇省進出口總值的65.6%。（中新網）

▲▼2019天津雙創周「黑科技」閃耀全場。（圖／翻攝自《中新網》）

▲「科技引領、雙創升級——科技創新創業高峰論壇」杭州舉行。（圖／翻攝自《中新網》）

《雲南》：第3屆中國－東南亞商務論壇昆明開幕

以「一帶一路創新合作 共謀發展」為主題的第3屆中國－東南亞商務論壇13日在昆明舉行，輪值主席國為柬埔寨。論壇由雲南省人民政府、中國－東盟中心共同主辦，貿促會雲南省分會承辦，中國與東南亞9個國家的工商機構、政府代表共500多人參加論壇。（中新社）

《貴州》：創新創業發展研究中心貴陽揭牌成立

貴州雙創活動服務周啟動儀式13日在貴陽舉行。會上，貴州省創新創業發展研究中心正式揭牌成立。本次「雙創」活動周以「彙聚雙創活力澎湃發展動力」為主題，旨在激發市場主體活力，營造有利於創新創業創造的良好發展環境，最大限度釋放大陸創新創業創造動能。（中新網）

《遼寧》：《中國出口路線圖》在大連發佈 助出口市場多元化

《中國出口路線圖（2019）》13日在遼寧大連發佈，首次公佈了部分經濟體的真實活躍買家名單。《路線圖》顯示，大陸出口企業應充分利用外貿大資料優勢資源，在潛力市場中準確錨定優質客戶，實現國際市場精準行銷。（中新網）

《山西》：眾創空間發展論壇太原舉辦 200餘人共話「雙創」發展

山西省眾創空間發展論壇13日在太原舉行。來自全省各市科技局、山西綜改示範區管委會、國家級和省級科技企業育成機構、眾創空間有關負責人共200余位嘉賓齊聚太原，共話「雙創」發展。（中新網）

▲▼2019天津雙創周「黑科技」閃耀全場。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：2019天津雙創周,育成中心,5G,外貿

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