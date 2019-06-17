西班牙牽手華為推首個商用5G網路　覆蓋15個城市

▲西班牙牽手華為推首個商用5G網路。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

跨國電信運營商沃達豐（Vodafone）15日在正式啟動西班牙首個5G商用移動網路，首批覆蓋馬德里、巴塞隆納和瓦倫西亞等15個城市，核心設備供應商是華為。用戶將體驗到每秒1G的下載速度，今年底更有望體驗每秒2G。

據《新華網》報導，西班牙沃達豐公佈，5G移動網路將服務大約50%的當地人口，隨著時間的推移還將不斷擴大覆蓋範圍，終端設備及服務目前已經可以在西班牙沃達豐網站上購買。在沃達豐馬德里的門店，工作人員表示，「5G手機和服務將於17日正式在門店上線，但目前已經有很多顧客前來詢問，表達了強烈的興趣。」

據西班牙《世界報》報導，沃達豐在西班牙部署5G網路時，主要的設備供應商是華為。在終端產品方面，最先面向西班牙市場的5G手機有3款，分別來自南韓的三星和LG、以及大陸的小米。西班牙5G用戶將體驗到每秒1G的下載速度，今年底更有望體驗每秒2G。與4G網路相比，5G網路的延遲也大幅降低，將為自動駕駛、遠端醫療和虛擬實境等技術提供基礎。

西班牙由此成為最早一批正式開通5G商用移動網路的歐洲國家。西班牙沃達豐的5G網路也是迄今為止歐洲覆蓋城市最多的5G商用網路。據悉，華為公司是沃達豐5G網路的核心供應商，雙方保持了十幾年的長期合作關係。沃達豐公司透露，將陸續在英國、德國等國開通5G網路服務，今年夏天將實現5G網路在英國、義大利和德國的漫遊。

▲華為5G技術全球領先。（圖／記者邱倢芯攝）

上月底，英國主要電信運營商之一EE公司在英國率先開通5G服務，覆蓋倫敦、卡迪夫、愛丁堡等6個主要城市，「將繼續在部分5G網路基礎設施中採用華為的設備。」

事實上，沃達豐上周已經在義大利開始運營5G網路。據通信行業網站《RCR Wireless New》報導，沃達豐義大利公司在意大利5個城市提供商用5G服務，設備供應商是華為和芬蘭的諾基亞。