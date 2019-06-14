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華為設備歐洲突破封殺　西班牙15個城市週六開通5G商用

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▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲西班牙15個城市週六啟動商用5G網路，並使用來自華為的網路設備。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國以「安全名義」為由聯手盟國，阻止大陸電信設備供應商華為布局歐洲5G市場再遭「打臉」。陸媒報導，英國電信業者沃達豐（Vodafone）宣布將於15日在西班牙15個城市啟動商用5G網路，並使用來自華為的網路設備。西班牙也成為繼瑞士、英國後，又一個開通5G商用網路的歐洲國家。

▲華為布局歐洲5G網路設備供應市場。（圖／翻攝央視新聞）

▲華為布局歐洲5G網路設備供應市場。（圖／翻攝央視新聞）

《澎湃新聞》報導，西班牙率先開通5G商用的城市包括馬德里、巴賽隆納、瓦倫西亞、塞維利亞等，這將使沃達豐（Vodafone）成為西班牙市場第一個5G網路運營商。

西班牙《世界報》指出，沃達豐（Vodafone）原本計畫同步開賣華為5G手機Mate X，但由於Google近期中止華為更新安卓系統，這款折疊手機是否投入市場，仍待認證。

▲英國開通5G商用服務。（圖／CFP）

▲英國開通5G商用服務。（圖／CFP）

此前沃達豐（Vodafone）曾響應美國政府不販售華為新機，但由於華為作為世界最大通訊設備供應商和第二大智慧型手機製造商，仍佔據5G設備的領先地位。沃達豐（Vodafone）西班牙總裁柯因布拉（Antonio Coimbra）曾表示，在建構5G網路上，將以華為作為「核心」網路供應商。

據了解，英國電信業者EE已於5月底運用華為設備，在倫敦、卡迪夫城等六個英國主要城市開通5G服務，沃達豐（Vodafone）義大利公司6日起也在該國5個城市提供商用5G服務，華為和芬蘭的諾基亞（Nokia）都是其設備供應商。
 

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