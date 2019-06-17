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任正非曝下一步規劃！華為會「減少產量」下降300億美金

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▲▼ 任正非與美國專家對話。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

▲ 任正非與美國專家對話。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

大陸中心／綜合報導

華為創始人任正非17日下午在深圳總部，與兩位美國數字時代思想家George Glider和 Nicholas Negroponte進行交流和對話。他就華為的未來規劃表示，「我們未來這兩年，公司會減少產量，估計會下降300億美金；到2020年，我們會重新煥發出勃勃生機。」

任正非在活動中被問到，「以後還會與不提供零件的美國公司來往嗎」，他表示，美國公司是有道德良心的，華為過去30年的發展，沒有離開世界發達公司的支持和幫助，所以公司現在遇到的挫折不是發自他們的本心，而是發生在政治家對事物的不同看法。

他指出，華為之前也意識到，如果發展到很高的時候，會面臨競爭和矛盾，但沒有想到是，「美國打擊我們的決心如此之大、如此之堅定，也沒想到美國的打擊面如此之寬泛。」

▲▼ 任正非。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

▲ 任正非談及華為的未來規劃。（圖／翻攝自Youtube／CCTV Video News Agency）

任正非透露，雖然華為之前做了應對準備，但好比一架飛機，他們只保護了心臟，只保護了油箱，沒有保護其他次要的部件，「所以我們未來這兩年，公司會減少產量，估計會下降300億美金，今年和明年的銷售收入都會在1000億美元左右」，因為這兩年公司會進行很多版本的切換，而這需要時間和磨合。

他指出，「但我們認為這些阻止不了華為前進的步伐，到2020年，華為會重新煥發出勃勃生機，重新為人類社會提供服務，當我們走完這一步以後，我們已經變得更堅強了。」

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關鍵字：華為,任正非,5G,George Glider,Nicholas Negroponte

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