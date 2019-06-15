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台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤

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▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）
▲台灣第一本同志詩選即將誕生！40位詩人華麗陣容作品全收錄。（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供，以下同）

記者林育綾／台北報導

台灣第一本同志詩選即將誕生！3位熱血愛好文學的青年，共同耗費2年多時間編輯這本詩集，力邀40位詩人「華麗陣容」加入，總共收錄56篇作品，企圖用詩拼湊出同志最完整的生活，包括隱藏在文字中的小確幸、大環境所給與傷痛和壓迫，都不想遺漏；同時也期望它的存在能撕掉世俗對同志不公平的標籤。目前詩集已編輯完成，正在募資平台募資中，預計8月下旬～9月上市！

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）
▲這本詩選也背負著「撕掉標籤」的使命。

同在一個屋簷下：台灣文學史上第一本同志詩選計畫」召集人利文祺分享，當初其實是為了婚姻平權決定編輯這本詩選，尤其看到護家盟等人的喧囂，對同志族群的攻擊、抹黑，例如「同性戀都在濫交」、「噁心」、「怪物」等，決定以文學的方式支持同運，因此在2016年下旬開始發想了這個計畫，也找來2位友人神神、黃岡一起製作，沒想到過程比想像中漫長且艱辛，歷經了2年釋憲、公投等紛擾，盼到了同婚合法，因此決定給這本詩選新任務「慶祝婚姻平權和記錄同運、同志成長史。」

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）
▲包括隱藏在文字中的小確幸、大環境所給與傷痛和壓迫，都不想遺漏。

畢竟同婚通過後，不等於所有人都已經接受並理解同志。這本詩選仍被賦予著「撕除標籤」的重任，也期望拼湊出完整的同志生活，隱藏在文字中的小確幸，還有大環境所給與傷痛、壓迫都不想遺漏，因此3位編輯委員當時在選詩的過程中，不斷到處打探、找詩，除了從潛在的詩人名單找，也到論壇去翻，更從親友間打聽哪些很棒、不收錄會死的詩，就為了怕好作品被埋沒。

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）

▲▼總共收錄40位詩人、56首作品，企圖以詩拼湊出最完整的同志生活。

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）

3人經過票選、討論後，終於擬定初稿，然而在一一聯繫所有詩人、邀約授權的過程也相當不容易，幸虧作家楊佳嫻的幫忙協助，讓不少詩人點頭答應。緊接後續的聯繫出版社、寫企劃、寫國藝會補助⋯⋯等，耗掉了超乎想像的時間和精神，可惜補助依然2度落馬，沒有拿到。

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）
▲這將是台灣第一本同志詩選。

這本詩選最後決定收錄40位詩人、56首作品，成本也比想像中還龐大，因此在尋找出版社的過程也不容易，利文祺透露，初期有些出版社不願合作，是因為沒有出版詩選的項目；也曾有原本談妥，但在國藝會補助落馬後，不希望走募資途徑，也無法負擔這麼龐大的成本，只好「和平分手」，最後才與目前的黑眼睛出版合作。

募資的原因，他們說明「雖然是公益詩選，但我們還是希望詩人賜予的詩作能拿到應得的稿酬，以及編委、設計、相關人員都應該拿到基本的報酬，更希望這本詩作在質感上有應有的水準，但加總這些零零總總所耗掉的資金和精神過於龐大，是一般書籍的3至4倍。我們在兩次的國藝會補助皆落馬。因此，我們希望透過募資，來邀請你支持這本有意義的詩選。

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）
▲團隊表示詩選的用途「送禮自用兩相宜」。

至於詩選買了之後有什麼用途？他們認為送禮自用兩相宜，無論是理解身為同志的孤寂，或是用來當作授課的教材、反霸凌，也能送給身邊的朋友，告訴他「你不孤單」，甚至拿來告白、送給「萌萌」也可以。

▲▼台灣第一本同志詩選誕生！40位詩人華麗陣容撕掉「噁心、濫交」標籤（圖／「同在一個屋簷下：同志詩選編輯小組」提供）
▲預計製作時程。

目前募資計劃正在嘖嘖平台上執行中，團隊已完成編輯工作、正進行設計，資金到位後預計6月下旬至7月可印刷，8月下旬募資版寄送，計劃9月正式上市，並舉辦3場讀詩會。他們也邀請12位詩人（波戈拉、宋尚緯、蔡仁偉、凌性傑、騷夏、羅毓嘉、楊佳嫻、孫梓評、陳牧宏、零雨、騷夏、陳育虹）為率先贊助的朋友手抄一首詩在扉頁上，「詩作將由詩人自行決定內容，但都是真心誠意為你寫的詩。」

＊「同在一個屋簷下：台灣文學史上第一本同志詩選計畫」募資計劃

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關鍵字：同志,同志詩選,同志詩集,同婚,反霸凌

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