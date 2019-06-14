某團體公開散播學校教「肛交」謠言　教長硬起來向警政署舉報

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長潘文忠14日在臉書上指出，上週末見到某團體在候選人造勢場合上，公開散播不實謠言，直指學校在教孩子肛交、多人性愛與用藥。「作為一個教育工作者，我不得不對這些惡劣謠言提出嚴正駁斥，也不能姑息這些人破壞社會對教育工作者專業的信任，因此我決定以機關作為身份，對6月8日散布謠言者提出舉報。」

潘文忠在臉書上提到，性別平等教育法從1988年開始醞釀，從研議、立法到落實於教育裡，走過三十個年頭。他說，十九年前的葉永鋕事件，更堅定了教育工作者推動立法與落實，加上這些年無數專業教育工作者的努力與投入，無非就是希望能透過教育，讓孩子真正了解、尊重彼此差異，為自己的樣子驕傲自信，保護每一個我們愛的孩子，不再讓孩子因為特質而受到霸凌、歧視。

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▲潘文忠指出，有團體公開散播不實謠言，直指學校在教孩子肛交、多人性愛與用藥，因此決定對散布謠言者提出舉報。（圖／翻攝潘文忠臉書）



潘文忠表示，但這些日子以來，惡意的性平教育假新聞、錯假訊息不斷流竄，教育部同仁與第一線教育工作者每天為了闢謠疲於奔命，但無論再怎麼極力澄清，這些訊息仍有特定團體及人士四處傳散，刻意煽動大眾恐懼、造成誤解，不僅對孩子是傷害，更抹煞了無數第一線教育工作者的付出與努力。



因此，潘文忠正式向內政部警政署行文舉報，並提出3點聲明。他表示，「教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容。」「站在教育工作者的立場，教育部有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。」

他也說，教育部主張性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視；教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。