「台式喜宴」前進紐約「世界同志大遊行」！驕傲月分享同婚里程碑

適逢紐約石牆事件50週年,還有全球不同國家組成的「世界同志遊行(WorldPride)」,都將在同志驕傲月的最後一天(6月30日)於美國紐約盛大舉行。而台灣也在今年5月通過同婚,在同志運動歷史上寫下了重要一頁,為了向國際分享這份喜悅,「婚姻平權大平台」將與旅居紐約的台灣青年社群共同組成台灣隊,一起在紐約街頭參與世界同志遊行,並與一群當地藝術家共同舉辦互動式藝術展覽《囍宴—台灣同志的結婚奮鬥史》,透過台式傳統喜宴文化,融入台灣同志運動歷程,期望讓世界能看見台灣驕傲的民主成果。

日前台灣正式成為全球第27個通過同性婚姻法案的國家,而作為「亞洲第一」的社會氛圍,更是間接影響了鄰近國家,像是在南韓的同志遊行中,就有民眾表示希望南韓的同性婚姻也能像台灣一樣合法;而日本更是有在野黨相繼提出同性婚姻法案。

然而社會的逐漸接受、對同志的理解,其實也是過去數十年來同志運動的抗爭及努力。婚姻平權大平台與集刻媒體、波內設計等團隊共同策劃《囍宴—台灣同志的結婚奮鬥史》展覽(The Wedding Banquet - A Celebration of Same-Sex Marriage in Taiwan and Beyond),期望透過台灣喜宴的文化,結合互動裝置科技,讓國際社會了解台灣在同志運動、婚權運動上遭受的困境,還有台灣在爭取民主、自由、人權的歷史過程。

50年前發生在紐約的「石牆事件」不僅僅被視為全球同志運動的發起,還帶動了史上第一屆同志遊行,發生事件的6月,也從此成為「全球同志驕傲月」。為了紀念石牆事件50週年,「世界同志遊行」今年將與「紐約同志遊行」一同舉辦,而台灣在如此具有歷史象徵的一年,也成為亞洲首個通過同性婚姻合法化的國家,將組成台灣隊參加6月30日的世界同志遊行一同共襄盛舉!

今年台灣花車將會以「台灣隊」為名,是連續第4年參加紐約同志遊行,婚姻平權大平台期望藉由參加世界同志遊行和策辦展覽,呼應主流社會關心同志權益的趨勢,更期望能向國際社會分享台灣在同運的經驗,來宣揚普世人權的價值。

展覽資訊

時間:2019/6/29-2019/7/6 11:00 EDT - 21:00 EDT(美國東岸夏令時間)

地點:Perfect White Box Gallery (213 Bowery, New York, NY 10002, USA)