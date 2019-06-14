見證花蓮好山好水好空氣　太魯閣峽谷馬拉松即日起報名

▲▼今年太魯閣峽谷馬拉松邀請台灣「新F4」楊俊瀚、魏泰陞、劉兆軒及岳劉皓全擔任活動代言人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣馬拉松路跑協會14日於翰品酒店舉辦「2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松報名記者會」，縣長徐榛蔚邀請鄉親報名太魯閣峽谷馬拉松，一邊路跑，一邊大口呼吸，享受花蓮的好山、好水、好空氣。



今年是太魯閣峽谷馬拉松20周年，也是雲朗觀光股份有限公司第5年掛名贊助，今年雲朗更結合了公益活動，將會贊助花蓮2個學校的體育活動。

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雲朗是國際型連鎖飯店，每次舉辦的賽事，對於花蓮邁向國際有相當的助益，徐榛蔚強調，花蓮是體育的搖籃，今年3月舉辦的「花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」，在亞運選手號召下，共計6個國家90隊來到花蓮參與，同樣的每年太魯閣峽谷馬拉松，吸引許多國內外好手，一邊慢跑，一邊大口呼吸，歡迎民眾踴躍報名。

▲「雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松報名記者會」，縣長徐榛蔚邀請民眾報名參加，享受花蓮的好山、好水、好空氣。

今年的2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，賽事時間訂在11月2日，舉辦項目有全程馬拉松（42.195km）、半程馬拉松（21.0975km）、逍遙馬拉松(12公里）、快樂馬拉松（5km）總共4個組別，歡迎全台各地的參賽選手報名。全馬名額開放2,700人、半馬5,000人、逍遙馬2,800人、快樂馬1,500人報名，共計12,000名，6月14日晚間6時起開始受理報名，7月13日晚間12時報名截止，歡迎各地選手踴躍上2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松官網（https://www.taroko-marathon.com.tw）報名。。

太魯閣峽谷馬拉松以運動行銷觀光，為號召更多喜愛運動的人士參與，本屆太馬邀請台灣「新F4」楊俊瀚、魏泰陞、劉兆軒及岳劉皓全擔任活動代言人，共同為參賽者加油，歡迎國內外熱愛路跑的夥伴蒞臨花蓮，親身體驗在地的好山好水好空氣，共同見證花蓮魅力風情。