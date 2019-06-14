「月娥嫂，回家吧！」蘇宏達：香港以外的人不要再火上加油





▲香港「反送中」遊行。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，有103萬民眾到場參與，加上這幾天一系列抗議活動，引發台灣網友熱烈討論。不過，台大政治系教授蘇宏達在臉書上發表一篇名為「月娥嫂，回家吧！」的文章，認為如果真的關懷香港前途的話，香港以外的人就不要再火上加油了。

針對香港「反送中」遊行，蘇宏達14日在臉書上分析，之所以會發生這起30年來最大規模的示威，主要是因為香港特首和港府長期對民意的漠視，以簡單的官僚思維，便宜行事。為了香港的安定和長遠發展打算，香港政府應該在中共強力介入、西方利用港人推升反中浪潮之前，趕快中止這個法案，「特首林鄭月娥也應正好藉此退休，回家頤養天年，避免港府丶港人和香港司法三輸的局面」。

蘇宏達說，香港的水和電都需要內地的支援，連平日的蔬菜的也自廣東進口，所以周旋的空間比台灣小很多。「我們要站在香港人的立場替他們著想，才是真正愛的表現。而不是利用香港，犧牲別人的生命丶血淚和安定，成就自己的目的。」

最後，蘇宏達強調，「所以，香港以外的人，就不要再火上加油，把香港推上中國和西方對抗的火線⋯⋯如果，你真的關懷香港前途的話」。