台大生校內挺港要繳2萬場地費？　學生會怒嗆：挺管有收嗎

▲學生在香港經貿文化辦事處前靜坐挺香港 。（圖／翻攝吳奕柔臉書）

記者崔至雲／台北報導

香港民眾反對香港政府修訂《逃犯條例》，近日接連引發香港民間發起「罷市罷工罷課」行動，台灣大學學生會今晚7點半也將聲援香港，在台大傅鐘前舉辦「台大撐香港－台大人反送中之夜」。但台大學生會會長吳奕柔稍早上臉書上狠批校方，學生辦活動竟要收取2萬元場地費。

吳奕柔在臉書上提到，台大學生自發在校內辦「台大人反送中」，包括島國前進發起人林飛帆也會前去，「但你沒看錯，台大校方今早聯絡主辦同學說，台大學生在校內辦活動要繳交兩萬元場地費！」

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▲台大學生舉辦挺香港活動 。（圖／翻攝臉書）

吳奕柔批，以前台大自主聯盟以教授個人名義辦挺管等活動，想問學校有收兩萬元場地費嗎？再者，台大的學生，在校內辦活動，為什麼台大校方可以要求收兩萬元場地費？她更氣憤表示，「所以我在椰林大道上走路你也要收我錢嗎？我在傅鐘前坐著你也要收我錢嗎？不收的話，為什麼很多同學一起坐在那要收！」



吳奕柔說，「對教授和學生的差別待遇，夠了，台大學生，今晚一起站出來！我們拒絕交這種不公平的錢！」

對此，台大校方表示，校內單位（含學務處核可之學生社團及教職員工社團）及校外單位租借戶外場地，應向校方提出申請，經核定後方可使用，包括聯在校學生社團活動也應先向學務處提出申請，再經總務處核可後，不予收費。台大澄清，截至目前為止，尚未收到任何學生社團之申請，也未收取任何費用。