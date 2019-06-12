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小六生想放棄升學...呂秋遠「千字文」力勸：願贊助7年學費

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▲▼ 學生,念書,課後輔導。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小六生因家境困難，無法順利升學，苦惱是否花錢讀大學很不值。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

常聽人說「學歷文憑只是一張紙！」若是家境不好，該去賺錢，還是要升學？一位小六生因家境拮据，寫信請教知名律師呂秋遠，自己該不該浪費4年光陰和學費讀大學。呂秋遠心疼小六生年紀早熟，更以千字文力勸「別被升學惡魔擊垮，念書是一輩子的事。」打包票自己願意贊助三年高中學費及未來大學學費。

這位小六生在信中指出，自己7個月大時，父母就離婚，後來被寄養在姑姑家，因為自己喜歡讀書，可是家裡沒錢，未來想讀高中得先申請學貸，更不要說大學了，他認為現在大學學歷很不值，覺得何必浪費4年時間和學費升學，但又怕沒大學學歷會求職不順、被別人看不起，但重重的學貸又讓人迷茫......。

請繼續往下閱讀...

呂秋遠指出，以男孩12歲的年紀，思考這個問題真的太早，但考量家境因素，早早就得擔心助學貸款，他也誠實實回問這名小讀者「你覺得念大學跟念書是不是一樣的事情？」，他認為，「念大學只有四年，念書卻是一輩子。」如果喜歡念書，這個好習慣，會讓視野更寬廣，也會知識累積更快，學習會更多元。

▲▼畢業、畢業季、學生、學士服、學校、上課、讀書 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大學就是系統化的在短時間內，給你該領域的粗淺認知及探索機會。（圖／取自免費圖庫pexels）

然而面對現代大學生、博士生滿街跑，大學文憑讓人沒信心，想繼續升學！呂更舉「發大財」為例，「當然有有人不靠大學學歷，就能發大財，光靠詐騙與口號，就可以迷倒眾生，如果你只想這樣過日子，大學四年真的很浪費。」反之，持續努力、非常多的運氣、許多人的幫助、嚴苛的自律、堅定的目標...這些成功得關鍵，時常都與大學學歷無關，而是跟個人特質有關。

那這樣為什麼還需要大學學歷？學歷真的這麼不重要嗎？呂秋遠寫到，「學歷就像是衛生紙，平常不覺得重要，但是上廁所的時候一定要有。」不管是教書、考證照、在任何領域工作，通通都需要學歷。大學的學習過程是一種系統化的教學，可以讓你在最短時間內，學會這個領域的語言與邏輯，如此而已。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測考生準備應試，然而升學這條路不是每個人都能順利走下去。（圖／記者林敬旻攝）

「如果你喜歡念書，跟金錢的關連性就很小。靠著買書、借書，費用不會太貴，而是要不斷踏在前人的思考模式上往前進，且不是每個人都適合念書，如果剛好有這種運氣，那麼就讓這運氣成為你的習慣。」他回覆小六讀者，「念書，是自己的事，與賺錢無關。而關於大學，更是自己的選擇，旁人的眼光連看都別看。你可以繼續培養你念書的習慣，不要被升學這個惡魔給擊垮了念書的胃口。」

呂秋遠最後更感性寫到，如果對方三年後，還是想念高中，也不想申請助學貸款（其實利率真的很低），願意以「這篇文章」打包票，提供三年的學費及大學學費。只要這名小六生願意努力，不論喜不喜歡念書、要不要念書，有很多人會願意栽培這樣的孩子。

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關鍵字：教育,呂秋遠,升學,大學,大學學歷,文憑

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