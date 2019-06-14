美國對中國貿易「關大門」　周小川嗆：多得是地方可以銷售

▲大陸人民銀行前行長周小川參加2019陸家嘴論壇。（圖／翻攝自《東方網》）

大陸中心／綜合報導

中美貿易摩擦白熱化。大陸人民銀行前行長周小川在參加2019陸家嘴論壇時表示，「貿易上的問題，還是要靠貿易政策來解決。」他還建議，「美國關上了大門，還有世界上其他那麼多人口需要產品，少了美國市場幾個億的需求，但還有很多地方可以銷售這些產品。」

周小川在論壇時表示，「中國在某些方面跟發達國家還有很大的差距，但發達國家不可能從根本上阻止新興市場、發展中國家特別是中國的科技進步，中國將來在很多方面有可能領先，而且在有些方面會創造出很多很有市場潛力的新科技和新產品，這個可能也是阻擋不了的」。

他說，貿易上的問題，還是要靠貿易政策來解決，「面對貿易摩擦，宏觀政策的確需要，但短期內更『治本』的政策是貿易政策。」

怎樣的貿易政策才能解決當前的問題？周小川表示，「要通過貿易談判，通過WTO改革讓搞錯的貿易政策再回歸正常，這就是對症下藥。」

此外，面對今年上半年中國對美出口顯著下降的問題，周小川表示，中國企業對美國出口減少的部分，可以通過擴大銷售管道出口到其他國家，「中國在這方面潛力很大，因為中國的產品都是好東西，產品品質、價格都是合理的。」

周小川還給中國企業提出建議，「美國關上了大門，還有世界上其他那麼多人口需要產品，少了美國市場幾個億的需求，但還有很多地方可以銷售這些產品。不過，打開新管道對企業來說也是挑戰，中國企業應該做一些功課，花上兩三年時間有耐心地去做這件事。」