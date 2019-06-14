呼籲黨內團結　王金平：國民黨初選比武招親「沒死也半條命」　

▲前立法院長王金平14日出席國立體大畢業典禮，以校友榮譽總會長身分致詞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前立法院長王金平14日出席國立體育大學畢業典禮，媒體提問民進黨已完成總統提名初選，國民黨卻連初選辦法都還未訂出，王金平指出，民進黨已經推出候選人且已準備大選了，國民黨到現在還在比武招親，比武比完了，可能「沒死也半條命」，呼籲黨內一定要和好、團結，共謀國民黨未來的勝利。

王金平認為，國民黨初選越拖、民進黨跑的越快，我們緩慢進行最後輔選，國民黨一定會吃虧很大。媒體孩提問，國民黨要求黨內各參選人簽署初選公約，是否等同於賣身契？王金平表示，賣身契是有法律上這樣的一個意義在，但是這是大家共同的一個約束，如果大家可以共同來簽的話，表示要共同遵守的決心，當然也要尊重個人意願。

▲前立法院長王金平在國立體大畢業典禮上，希望國人一起努力讓台灣成為體育大國。（圖／記者沈繼昌翻攝）

前立法院長王金平14日出席國立體育大學畢業典禮，以校友總會榮譽總會長身份出席致詞，王金平說，整個國家發展中，體育是很重要的一環，如果有一個國家能成為體育大國，這個國家一定是國力強盛，勉勵所有畢業生一起努力，讓台灣成為體育大國。

王金平也不忘提出對整個國家的安全、安定提出自己看法與願景，他指出，針對經濟、財政、科技，藝術、文化、教育、環境定提，其中教育方面提出四大政策包括一般教育、藝術文化教育、技職教育，另外就是有關體育的教育。

▲前立法院長王金平在國立體大畢業典禮上，向畢業生握手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王金平強調，只要能夠成為體育大國，這個國家一定是國力強盛，例如美國在體育政策裡面就推動非常成功，也展現國力，希望大家一起努力，讓台灣成為一個體育的大國，這也是他個人的願望，也相信是國家的未來需要，他也向在場體育署長高俊雄喊話，未來在國家未來體育經費上能加倍提出預算，希望立法院多加支持，讓預算順利通過，鼓勵、獎勵運動選手，讓體育獲得必要資源，所有體育界的人士一定會同蒙其利。

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