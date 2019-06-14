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穿熱褲晃白皙長腿！超辣「女老師」這樣上課…結局神反轉

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▲▼一則身穿熱褲，露著白皙長腿的女教師與學生互動的影片爆火網路。（圖／翻攝自《新京報我們》）

▲一則身穿熱褲，露著白皙長腿的女教師與學生互動的影片爆火網路。（圖／翻攝自《新京報我們》）

大陸中心／綜合報導

一則熱辣女老師身著白色熱褲，晃著白皙細長腿，在教室和學生熱烈互動的影片在網上引起熱烈討論，許多網友質疑，「老師穿成這樣上課真的好嗎？」也有網友認為，「長得漂亮就是不得體嗎？」不過，當地教育局今日澄清，這位女老師實際上是一位網美，當天擅闖學校要求學生配合拍攝影片。

據了解，事件發生在安徽六安市金寨縣。據曝光的影片顯示，女子踩著細跟高跟鞋進入教室和學生進行「熱烈」互動，這名女子一頭暗紅色色長髮，身著粉紅T恤和白色熱褲，露著白皙細長腿。

許多網友看完影片紛紛質疑，「這個女子真的是老師嗎？穿成這樣上課真的好嗎？」但也有網友認為，長得漂亮難道就不得體嗎？「這位女老師只是時尚有審美，沒有必要上綱上線」、「T恤短褲就性感了？那夏天要別人怎麼辦」。

據報導，這則影片是發在APP「抖音」上。當事「女老師」的帳號有10.1萬的粉絲量，頗受關注。

▲▼一則身穿熱褲，露著白皙長腿的女教師與學生互動的影片爆火網路。（圖／翻攝自《新京報我們》）

▲當地教育局回應。（圖／翻攝自微信公眾號／金寨教育之窗）

據《新京報》報導，金寨縣教育局今日發文澄清，這位性感「女老師」實際上是一位網美，「抖音短視頻主播陳某某是金寨縣梅山鎮人，從事平台主播職業。陳某某與6月10日12:00左右擅自進入金寨縣全軍鄉熊家河小學，利用中午學生休息時間，在6年級教室要求學生配合拍攝《童年》抖音視頻，造成不良社會影響。將依法依歸追究相關責任人責任，並要求全縣學校加強學校管理，杜絕類似事情發生。」

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關鍵字：六安市金寨縣,老師,女主播

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