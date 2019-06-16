「韓國瑜過去言行令台灣人不安」　蔡英文：應受到檢驗

▲蔡英文。（圖／記者沈繼昌攝）



政治中心／綜合報導

針對香港修訂《逃犯條例》的議題，高雄市長韓國瑜日前表示「我不知道、我不曉得」遭砲轟，還脫口說出「中華民國地區」，但他15日強調，「絕對不會接受一國兩制，除非『OVER MY DEAD BODY』」。對此，總統蔡英文16日受訪時表示，台灣的政治人物對外立場必須一致，一國兩制不可行是長久以來認知，「韓市長過去這段時間的言行讓人民不安，必須接受檢驗」。

韓國瑜曾走進中聯辦，卻喊出拒絕一國兩制，除非「OVER MY DEAD BODY」，被外界認為立場反覆不定。對此，蔡英文參拜大同普願宮時表示，台灣的政治人物都有基本原則，對內在民主機制下競爭，對外立場必須一致，「一國兩制不可行是長久以來認知」，不是近來才有這樣醒覺，「韓市長過去一段時間言行讓台灣人不安、有疑慮，必須接受這方面的檢驗」。

另外，韓國瑜16日針對登革熱防疫的議題，在臉書發文怒嗆行政院「現在是看扁我們整個高雄市所有市民都是不懂公務行政運作體系的草包是嗎？」，質疑中央卡關、卡高雄。蔡英文回應，「絕對沒有所謂卡關或其他問題，我們對高雄市民是百分百支持」，我們對高雄市民都有一份疼惜的心，傾全力協助高雄建設、高雄人民福祉，「希望韓市長能夠把多一點時間精力放在市政」，因為他背負著很多人投票給他的期待。