每晚餵奶3次失眠摔死3月大女兒　公務員媽：育兒壓力太大

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國際中心／綜合報導

日本新潟縣長岡市31歲女公務員伊藤法子，涉嫌摔死出生才3個月的女兒，直到親戚到家中拜訪，發現女嬰躺在地板上動也不動，緊急送醫還是挽不回這條小生命；她被警方依謀殺罪名逮捕後，聲稱是因為育兒壓力太大，才會痛下殺手。

綜合日媒報導，伊藤法子與丈夫都是公務員，家中除了出生僅3個月的女兒外，還有一名3歲大的兒子，她為了照顧孩子請了產後育兒假，全心全力投入家庭，沒想到卻反而釀成憾事。

▲伊藤法子疑似是因為照顧孩子長期失眠，情緒失控才會摔死親生女兒。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本案無關）

親戚12日上午11時左右前往伊藤家拜訪，一進門就發現女嬰躺在地板上動也不動，急忙報警再送到附近的醫院急救，無奈孩子最後還是宣告不治。醫護人員表示，女嬰的頭部有不尋常的撞擊痕跡；伊藤法子被捕後也坦承，確實曾多次把女兒大力摔在地板上，之所以會這麼做，都是因為育兒的壓力太大了。

有知情人士透露，伊藤法子生完女兒，每天晚上至少都要起床餵奶3次，因此失眠，雖然有試著就醫求助，最後卻沒有接受合適的治療。究竟她是否經常做出虐待嬰幼兒的行為，女嬰真正的死因又是什麼，當地警方則還在調查當中。