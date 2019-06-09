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7月大女嬰餓6天！遭獨留家中被狗啃喪命　狠心小爸媽出門喝酒爽PO臉書

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▲▼放7月大女兒和2狗不管7天致餓死，18歲小媽媽忙著喝酒。（圖／翻攝自臉書／도영）

▲ 金髮的18歲小媽媽將女兒留在家中、出門喝酒，還開心上傳臉書。（圖／翻攝自臉書／도영）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起震驚社會的案件，一名出生僅7個多月的女嬰被家人獨自留在仁川一間公寓裡，長達6天內完全無人照顧、沒有進食，被發現時已經死亡。而她只有18歲的親生母親落網後謊稱，直到女兒死亡前一天都有照顧她，但在臉書上的貼文卻露出馬腳。其實她連續幾天晚上都出門和朋友喝酒玩遊戲，將女兒獨留家中。

仁川警察廳女性及青少年搜查機關9日指出，2日晚間7時45分左右在富平區一間公寓裡，一名外公發現自己不滿一歲的孫女被裝在一個紙箱裡，已經沒有呼吸心跳，推斷是在5月25至31日間死亡。

調查指出，女嬰18歲的母親上月25日晚間7時將女兒留在家中後出門，一直到30日都沒有回家。而女嬰21歲的父親則是比女子早一天離家，整整一周後，31日下午4時15分才返家，發現已經死去的女兒；女子則是在當晚10時左右回家，得知女兒已經身亡。然而，他們沒有採取任何行動。

這對年輕的夫妻看見女兒的屍體後，隔天（6/1）再度返家，只待了約1小時後便出外投宿汽車旅館。他們日前接受警方調查時皆供稱，以為對方會負責照顧小孩。

綜合韓媒報導，女嬰自25日上午開始就完全沒有進食，也沒有喝水，和父母所養的8個月大西伯利亞哈士奇及5歲馬爾濟斯一起被丟在家中，不幸死亡，且雙手雙腳和頭上都有被狗咬過的傷痕。第一輪驗屍結果顯示，女嬰的小腸及大腸內都沒有任何食物，顯示已經有一段時間沒有進食，但依照女嬰皮下脂肪量推斷，死因並非餓死。

此外，警方指出，女嬰上月23日也曾被獨留家中一整天。她的母親當晚7時15分左右和丈夫發生嚴重爭吵離家，丈夫晚間8時也出門。直到2人在隔天下午回家以前，女嬰在家中無人看顧。

9日最新消息指出，女嬰遭放任致死期間，她的母親在外與友人喝酒，父親則在喝酒、玩遊戲。警方發現，女子上月24至28日間，每天都在臉書上傳和朋友喝酒言歡的照片，得知女兒死亡的31日當晚也在臉書上抱怨，「連續3天都發生很X的事情，真是夠了」；15日則發文大罵丈夫，「都生了小孩還想像以前一樣劈腿嗎？」

警方7日依虐童致死嫌疑拘捕這對夫妻並指出，「嫌犯似乎經常發生爭執。女嬰的確切死因仍需待詳細驗屍結果出爐才會明朗，目前也不排除是被家中養的狗嚇死的可能性。」

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關鍵字：新手爸媽,虐童,日韓要聞

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