愛爾麗捐贈360萬元頂級救護車　在宜蘭持續散播溫暖

▲▼愛爾麗集團捐造價360萬元救護車1輛給宜蘭。（圖／宜蘭消防局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

愛爾麗國際醫療集團，因2018年普悠瑪翻車，有感於宜蘭急迫需要緊急醫療救護資源，13日由集團代言人、藝人謝祖武代表捐贈造價360萬元礁溪消防分隊救護車1輛。消防局長徐松奕表示，政府資源有限，但民眾愛心無窮，由衷感謝愛爾麗使宜蘭縣民及遊客能享有更高品質的緊急醫療救護，善行義舉實值得社會大眾敬佩與效法。

代表捐贈救護車的藝人謝祖武說，希望這輛救護車可以不要用到，且在地民眾能安居樂業、闔家平安。

宜蘭消防局指出，宜蘭1年救護案件約2萬5千件，平日值勤救護車約22輛，不過，救護車耗損率高，造價高，需外界金援；消防局長徐松奕表示，礁溪地區觀光興盛，流動人口多，才會讓愛爾麗集團捐贈的救護車，在救護案件相對較多的礁溪地區值勤。

愛爾麗集團董事長常如山說，捐助救護車是集團每年公益項目的重點之一，為提供偏遠民眾更完善、更即時的緊急救護資源，也表達回饋鄉里、不忘本的經營理念。

13日捐贈代號愛爾麗17號的救護車，更包含了內部的設備（如一般的氧氣設備、燒傷處理及自動體外心臟去顫器等高級設備），也加裝了和先前捐贈的救護車相同的4面行車紀錄器，讓病患家屬與執勤人員安全多一層保障。

消防局長徐松奕表示，獲贈的救護車，是目前宜蘭設備最新、最高級的救護車，真的很感謝愛爾麗，讓宜蘭享有高品質的緊急救護資源。