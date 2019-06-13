血鷹幫槍手「女友被睡」...14天內摩鐵、車行開槍！「黑人家族」解危

▲遭持槍挾持的人質全員獲釋，圖為林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪攝）

社會中心／綜合報導

昨日晚間桃園三民路一間中古車行發生挾持人質事件，警方調查，20多歲林姓嫌犯疑似懷疑女友劈腿，日前就曾到中壢一家汽車旅館開槍示威，昨天直接衝到中古車行尋人，結果被警方盯上，才持槍對峙，演變成9人遭到挾持的事件。



據了解，2名林姓嫌犯年紀皆為20多歲，其中一人隸屬天道盟正義會。《自由時報》報導，兩個星期前，林嫌認為自己的女友「被睡了」，便和友人持長短槍打算找人，闖進中壢的一家摩鐵，到場之後找不到尋仇對象，於是連開三發示威，引起警方追緝，並成立專案小組追捕。。



桃園分局偵查隊事後掌握林嫌的行蹤，發現他12日從台中來到中壢的車行，疑似要找特定的對象，便展開跟監行動。當時警員眼見2人進入車行後，隨即傳出槍響，又接到民眾報案指疑似有槍擊案，立刻緊急呼叫支援警力，未料後續竟發展成挾持案，雙方數度駁火。

▲2女走入車行勸說。（圖／記者張君豪攝）

過程中歹徒不斷以霰彈槍、步槍向外掃射流彈險波及路旁民眾、媒體險象環生，後來警方找到血鷹幫槍手最信服的桃園地方幫派「黑人家族」某大哥到場喊話，大哥入內勸說兩人：「你們事情弄這麼大，不趁還沒人傷亡出來面對、是要和大家同歸於盡是不是？」、「需要甚麼大哥幫你們，不會讓你們被欺負」

經桃園重量級大哥犯險入內勸降下，到了晚間10點多時， 9名人質最終全數獲釋。兩名血鷹幫悍將才決定繳槍棄械投降，在對峙的過程中陸續交出3把手槍，最後晚間11點10分交出兩把長槍，投案就範，也讓這起北台灣近年罕見的持槍挾持人質事件順利落幕。

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