「台南小五男童」漁光島戶外教學！　遇大雨躲竹棚遭壓死

▲台南市安平區漁光島海邊發生國小男童進行戶外教學，疑被風雨吹垮的竹棚壓死事件，教育局也提醒學校辦理戶外教育課程時注意人身安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區億載國小一名小五男童，6月10日下午跟著學校到安平漁光島進行戶外教學，疑因大雨跑到竹棚躲雨時，被風雨吹垮的竹棚壓住，台南市消防據報前往查處，救出男童時已無呼吸心跳，經送醫仍回天乏術，相關案情與責任，目前由檢警調查處理中。



台南市教育局表示，有關發生學生意外死亡事件案，教育局深感震驚與不捨，第一時間接獲校安通報後立即派員協助並督請學校釐清案發經過，教育局也提醒各校於從事戶外教育活動應妥善規劃、完備相關前置作業，並應叮嚀學生留意自我人身安全保護。

教育局說明，6月10日下午該校帶領班級學生於漁光島月牙灣參與海洋教育課程，不慎遭遇棚架倒塌意外，其中有一名學生遭棚架壓傷，經緊急送醫急救後不治。案發後，校方立即將學生送醫並通知家長，教育局也立即派員前往關心，後續將全力協助案家處理後事，並協助申請相關保險理賠等後續事宜。

教育局表示，本案11日已由教育局學生輔導諮商中心協助學校啟動師生安心輔導。教育局也提醒學校辦理戶外教育課程時，應落實學生行前安全教育並隨時注意活動地區天候及環境變化，配置充足人力並進行任務編組，事先擬定緊急應變措施，以確保安全。

據了解，億載國小5年級學生6月10日下午到漁光島做海洋教育，現場還有漁光分校另一班學生，現場至少有兩名老師在場。該名男童及另名女童因為沒有帶換洗衣物，所以沒有下水，兩人待在沙灘上，事後老師叫學童上岸，整隊點名時才發現男童失蹤，經尋找發現有一處倒塌竹棚，懷疑吳姓學童受困，經向消防局報案求助，消防員到場查處才發現該名男童，但已無呼吸心跳，送醫後仍不治。

警方指出，本案發生於6月10日下午3時26分許，110接獲通報安平區月牙灣13歲男童被竹製褡蓋建物倒塌壓傷，送醫時已OHCA（無呼吸心跳），持續急救並送醫中。

經四分局育平所警方到場處理，經了解為億載國小老師帶學生至漁光島海邊校外活動，吳姓學生因沙灘上之竹棚倒塌壓傷，目前送往郭綜合醫院急救，已通知家屬至醫院照護，並通報偵查隊前往勘查採證。惟郭綜合醫院於下午4時18分許宣告死亡，警方通報教育局。

