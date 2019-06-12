哭吼「起來」老師狂打氣！男童「躲雨」遭竹棚壓死　單親爸見屍崩潰

記者鄒鎮宇／綜合報導

「快起來！老師叫你起來！」台南安平一所國小到漁光島進行戶外教學，其中一名國小五年級的男童為了躲雨，跑到廢棄的竹棚下躲雨，沒想到竹棚突然倒塌，被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫不治身亡。對此，校方表示，師生都非常難過，不忍心苛責該名女教師。

該校校長表示，這次的戶外教學主要是帶國小五年級的一個班到漁光島進行水上活動，現場有兩名老師、一位家長及10多名大學生擔任助教，此活動已進行第3個批次，前面都沒有出問題。

▲▼小五男童疑因躲雨，被竹棚壓死。（圖／東森新聞）



校長說，當時突然颳起風、下起大雨，老師便帶著學生到更衣室清點人數，此時才發現吳姓男童消失，出去尋找後才發現對方已被壓倒在竹棚之下。據《聯合報》報導，該名男童在校非常乖巧，此次意外讓師生都非常傷心，由於該名導師是主動申請校外教學，對孩子非常有熱誠，加上事後非常自責，實在不忍苛責，未來將會對此課程進行檢討。

台南地檢署表示，11日相驗男童遺體後發現，死者的背、胸、腿等多處有壓痕，為確認男童確切死因，已安排法醫師複驗、解剖；另外，由於現場有10多名人力，卻沒有注意到男童的去向，是否有疏失還有待釐清。

教育局指出，男童是單親家庭，爸爸靠打零工維生，家境並不太好，目前社會局已介入，將協助喪葬事宜並協助申請相關保險理賠等後續事宜；另外，校方也有意發起募款。

▼校方不忍苛責該名女教師。（圖／東森新聞）

