老先生帶「骨灰」搭機　團員喊這樣會衰...他無奈拜託：讓祂好好走

▲老先生帶著上頭有一塊布的「箱子」搭機遭人非議。（示意圖／達志影像）

地方中心／綜合報導

許多人認為與喪葬事宜沾上邊會衰，一名網友指出，日前搭機時他坐到走道旁，隔著走道便是一名老先生，而老先生鄰座靠窗的座位上則安放著一塊紙箱，上頭還有塊布，原PO一看便懂，決定給予包容與理解，但後方卻傳出「這樣會衰」的耳語，令他相當感嘆。

原PO在臉書社團「日韓旅遊公社」分享一次搭機經驗，當時他坐在靠走道的座位上，隔著走道便是一名老先生，而老先生鄰座靠窗的位置上是一個紙箱，上面有塊布，原PO表示，「我知道是怎麼回事」，這個箱子內裝的應是骨灰，登機時，老先生先行向原PO點頭致意，而他也禮貌回應。

但在飛行約1個小時後，坐在原PO後方的一團旅行團便傳出了不滿的聲浪「應該要去託運的」、「怎麼會在機上」、「這樣會衰」等等話語，當一個人開始有了意見，其他附和的聲音也紛紛傳出。

原PO聽見這些刺耳的言論，忍不住感嘆道，「我想說的是，台灣習俗，這種事誰都不願意碰到，既然大家有緣搭了同一班飛機，請多體會同機乘客的處境，讓他最後一程好好地走完...拜託拜託...」。

許多網友看見PO文紛紛回覆「我會怕，但是我不會說什麼，因為祂也要回家」、「有這種心態的人才真的會衰」、「會衰應該是那張嘴造成的」、「誰家不死人？有沒有同理心啊」、「能陪人家返鄉的最後的一哩路，是溫馨的感覺 我完全沒有任何的雜念」。

也有網友認為「那也是他的家人，憑什麼不能坐飛機？叫那些愛哭的人去坐貨艙好了」、「至少還是看得見的祂，誰知道後面那一團旁邊有多少無形的」、「人家付錢就是能搭，不爽跳機囉，裝什麼高尚哩」、「大驚小怪什麼？再過個幾十年自己不一樣也是用這樣的形式出現？ 抱著尊重的心看待就好，還是那一團的人都覺得自己能長生不老？」。

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