爸爸土葬變火葬　福懋老董第五子與哥哥爭骨灰敗訴

▲福懋已故董事長賴樹旺，捐贈消防車，熱心地方公益。（圖／翻攝自內政部消防署官網）

記者唐詠絮／彰化報導

福懋興業前老董賴樹旺21年前過世，安葬在斗六賴家墓園內，2017年唯一繼承人五子回鄉祭祖時，不滿兄長未告知父親的遺骨遷葬因而報警，控訴已拋棄繼承的3名哥哥與侄子侵害其所有權，要求返還遺骨，並遷葬到美國，彰化地院認為，五子針對所有物返還請求權已超過15年時效消滅，判他敗訴。

判決書指出，賴樹旺1998年2月20日過世，同年4月7日出殯安葬，因為生前負債5億多元債務與上千萬的稅金，子女都在同年4月15日拋棄繼承，只有非婚生子女、生前已領養的五子，因人在國外未辦理拋棄繼承，成為唯一繼承人。

經查，賴樹旺過世後由4個兒子出資安葬於廠區內，2017年撿骨時發現為蔭屍，依習俗需火化處理，日後又遷葬至南投名間，因被告長子、二子、三子均年歲已高，委由已過世四子兒子即賴樹旺孫子為塔位管理人，因認為驗骨灰茲事體大，且撿骨師有到雲林地檢作證賴樹旺有蔭屍情形，拋棄繼承是只財產部分，身分關係無法拋棄，無法交返骨灰。

五子認為，父親生前交代土葬，他是唯一繼承人，被告等人未經同意通知即納骨火化遷葬，已經侵害所有權，且前往探視父親塔位還遭賴樹旺侄子阻止，加上生前對於父親死因不解，認為火化有湮滅證據之嫌，要求驗骨灰，並希望將父親骨灰帶回美國，法官最後雖認定五子是賴樹旺唯一繼承人，但所有物返還請求權時效已過，駁回原告之訴可上訴。

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